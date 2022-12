Misión salvar al planeta

Gradualmente, el cambio climático se está llevando puesto al planeta y por consiguiente la amenaza se cierne sobre la humanidad y toda especie de vida existente sobre la tierra, el aire y el agua. Los 10 desastres meteorológicos de 2022 más costosos realizada por la ONG británica Christian Aid tuvieron un impacto económico que superó los 168.100 millones de dólares, aunque esta estimación toma en cuenta solo las pérdidas cubiertas por las aseguradoras, por lo que es muy probable que los verdaderos costos financieros sean aún más altos, mientras que los costos humanos a menudo no son contabilizados.La ola de frío polar que afecta a los Estados Unidos, que ya causó cerca de un centenar de muertos, puede vincularse a los efectos del cambio climático. En Japón también hubo decenas de víctimas fatales a causa de las bajas temperaturas y tormentas de nieves que se tradujo en cortes del servicio de energía eléctrica. En Filipinas, un temporal con intensas lluvias dejó un saldo de ocho muertos, 19 desaparecidos y 46.000 evacuados. Y la lista es más larga sobre fenómenos climáticos con consecuencias sobre la vida de las personas.En la Argentina también tenemos nuestros pesares. Incendios en todas las provincias que tienen a la sequía y las altas temperaturas como común denominador. La campaña agrícola actual amenazada por la falta de humedad de la tierra, lo que puede ser una complicación para la economía.Desde Oxfam, una confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en 90 países, entre ellos Argentina, afirmaron que en los últimos 50 años los efectos causados por la crisis climática han afectado a cientos de miles de personas, dejando hogares destruidos, comunidades con altos índices de hambruna, pobreza, y muertes.Sequías, tormentas intensas, olas de calor mortales. Estas aterradoras escenas provocadas por la crisis climática se han vuelto demasiado comunes en todo el mundo, advirtió un informe del Banco Mundial. Detrás de estos fenómenos meteorológicos extremos, el cambio climático está erosionando el capital humano -la salud, los conocimientos y las habilidades que las personas necesitan para desplegar todo su potencial-, lo que afecta en mayor medida a los pobres y vulnerables. El cambio climático tiene un rostro muy humano.El clima está perjudicando el bienestar y el potencial de las personas de todas las edades. El calor extremo, por ejemplo, aumenta las hospitalizaciones durante el embarazo y la malnutrición crónica y aguda en la primera infancia. Además, se relaciona directamente con resultados de aprendizaje más bajos, como los puntajes de las pruebas, y en 2021 provocó una pérdida mundial estimada de 470.000 millones de horas de trabajo entre los adultos en actividad, agrega el reporte del Banco Mundial.Las personas pobres, en particular, están expuestas a mayores riesgos, ya que a menudo viven en casas de baja calidad, tienen un nivel de ahorro escaso o nulo y carecen de acceso a sistemas de apoyo, como la atención de salud.En este marco, se insiste desde la entidad crediticia que la comunidad mundial debe unirse para poner a las personas en el centro de la agenda del cambio climático. Para evitar impactos a largo plazo en el capital humano que pueden echar por tierra décadas de avances, se deberán adoptar medidas concertadas en todos los niveles y en todos los sectores. De cara al futuro, la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono ofrecerá nuevas oportunidades. Será necesario contar con personas saludables que estén preparadas para asumir los empleos del futuro con las habilidades adecuadas, y contribuir al aumento de la productividad y el crecimiento.Es tiempo de ponerse manos a la obra y llevar a la práctica lo que se acuerda en foros y congresos, como el de Egipto y el de Canadá que se realizaron en los dos últimos meses. La misión salvar al planeta debe comenzar sin más contratiempos. En el nuevo año, debe ser máxima prioridad.