El BCRA acumuló reservas y cumplió con la meta del FMI

El Banco Central (BCRA) registró en todo el año compras por US$ 5.824 millones y logró cumplir la meta pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el aporte del dólar soja y los desembolsos de organismos de crédito multilaterales.

"El cierre del año muestra un sobrecumplimiento de las metas de acumulación de reservas (con el FMI) superior a los 440 millones millones de dólares, según indicaron fuentes del ministerio de Economía. El monto total de reservas netas que el BCRA debía acumular a lo largo de 2022 es de US$ 5.000 millones, luego de que en la última revisión el FMI redujera la meta en US$800 millones.

En la última rueda del año la máxima autoridad monetaria realizó compras en el mercado de cambio por $ 133 millones y acumuló en diciembre un saldo positivo de US$ 1.987 millones, por la segunda etapa del programa dólar soja.

En todo el año el BCRA registró un saldo neto positivo en sus intervenciones de US$ 5.824 millones, superando la marca del anterior por US$300 millones.

Los exportadores de soja liquidaron desde el 28 de noviembre pasado, cuando se implementó la segunda etapa del dólar soja US$3.154 millones, levemente por encima de la meta de 3.000 millones que había estimado que se lograría el ministerio de Economía.

El dólar soja aportó ayer US$ 118,852 millones y en diciembre totalizó ventas por US$ 2.575,64 millones, mientras que otros US$84 millones se liquidarán entre lunes y martes próximos.

El BCRA compró ayer US$ 133 millones en la última jornada del año en el mercado de cambios y logró acumular en diciembre US$ 1.987 millones y a lo largo de 2022 US$ 5.824 millones y superó la marca de 2021 por US$ 300 millones.

Además del dólar soja ayudaron al cumplimiento de las metas los desembolsos de organismos internacionales que quedaban pendientes para la última parte del año.

El programa del dólar soja no se implementaría el año próximo ante la oposición del FMI que desalienta en lo sucesivo esta medida, porque considera que distorsiona el mercado, tiene costos adicionales y que a medida que se repita su efectividad tenderá a ser menor.

El último análisis del FMI de la situación general consideró que la situación general que la cobertura de reservas del BCRA es baja y que los niveles en las arcas de la entidad todavía son insuficientes para estabilizar la macroeconomía.





MÁS DE 350 MIL PYMES

RECIBIERON FINANCIAMIENTO

Más de 350.000 empresa Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) obtuvieron financiación en los dos últimos años por $3.585 miles de millones, según informó el Banco Central (BCRA). El financiamiento se registró a través de la Línea de Financiamiento a la Inversión Productiva creada (LFIP) por el BCRA que dispuso que los bancos deberían destinar un porcentaje de sus depósitos a créditos a tasas bajas para proyectos de inversión y financiar capital de trabajo.

El BCRA "extendió hasta marzo de 2023 la vigencia de la LFIP, una línea que ya se consolidó como el principal instrumento para canalizar el crédito a las MiPyMEs bajo condiciones favorables", según informó la entidad.

Del total del financiamiento de $3.585 miles de millones otorgados por los bancos hasta noviembre pasado, aproximadamente el 86% correspondió capital de trabajo y el resto a proyectos de inversión.

En octubre pasado se otorgaron por la LFIP $ 1.073.565 millones, lo que representa el 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB).

En un comunicado el BCRA explicó que este financiamiento es "uno de los principales programas de estímulo crediticio, a través del cual direcciona una porción del fondeo bancario hacia el sector productivo". Las tasas nominal anual de interés para estos créditos actualmente se ubican en el 64,5% cuando el destino de la financiación es un proyecto de inversión y en el 74,5% para el resto de los destinos.

El BCRA informó que los bancos públicos, concentran el 48,6% del saldo total, un aumento de más de 7 puntos porcentuales respecto al 41,2% que concentraban en octubre de 2021.

Los bancos privados de capital extranjero, tienen una participación del 27,5% del total otorgado, prácticamente sin cambios respecto al 27,7% que tenían un año atrás, mientras que los bancos privados de capital nacional, perdieron terreno entre octubre de 2021 y octubre último, reduciendo su participación del 31,3% al 23,9% actual. (NA)