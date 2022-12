El agro ingresó más de US$ 3.700 millones

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) anunciaron ayer que durante el último mes de diciembre las empresas del sector liquidaron la suma de US$ 3.706.639.602 millones; representando un 34 % superior al mes de diciembre del 2021 y un 112 % superior a noviembre de 2022.

La Cámara que agrupa a las entidades que representan el 48 % de las exportaciones argentinas, indicó en un comunicado que "el ingreso de divisas del mes de diciembre es el reflejo de la ventana que se abrió entre el el 28 de noviembre al 30 de diciembre inclusive dentro del ámbito del Dólar Soja".

A su vez confirmaron que el monto ingresado para la compra de soja cumplió las condiciones establecidas por el Decreto 787/2022 alcanzando los 3.155 millones de dólares, 155 millones de dólares por encima del objetivo acordado con el Ministerio de Economía.

Haciendo un balance del 2022 informaron que el monto liquidado en todo el año 2022 ascendió a US$ 40.438.170.941. Siendo el mejor año desde que se llevan registros, y representando un 22% mayor a 2021.

Estas liquidaciones fueron sin dudas un apoyo primordial para el logro de acumulación de reservas por parte del Banco Central. La autoridad monetaria cierra diciembre comprador neto en US$ 1.987 millones y cumple con la meta establecida por el FMI de acumular US$ 5.000 millones en el año.



EL COMPLEJO

OLEAGINOSO-CEREALERO

Respecto a la apertura y el peso de cada subproducto del complejo oleaginoso-cerealero, desde la cámara detallaron que incluyendo al biodiésel y sus derivados, el complejo en su conjunto aportó el año pasado el 48 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del INDEC.

El principal producto de exportación del país es la harina de soja (14,2 % del total), que es un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial, que tiene actualmente una elevada capacidad ociosa cercana al 50%. El segundo producto más exportado el año pasado, de acuerdo con el INDEC, fue el maíz (11 %) y el tercero fue el aceite de soja (6,9 %).