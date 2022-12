$4.000.000 son ofrecidos

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El Ministerio de Seguridad de la Nación, anunció el aumento de la recompensa a 4 millones de pesos para toda persona que aporte datos verdaderos sobre el paradero de Lucas Escalante, el joven desaparecido desde el pasado 9 de diciembre, en el partido bonaerense de Florencio Varela.

"Las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el PROGRAMA NACIONAL DE RECOMPENSAS, dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERACIÓN JUDICIAL Y MINISTERIOS PÚBLICOS de este Ministerio, al número telefónico de acceso rápido 134", se menciona en el documento publicado en las últimas horas en el Boletín Oficial.



ES BUSCADO

Luego del hallazgo del cuerpo calcinado de Lautaro Morello, el otro joven que estaba desaparecido, la Policía continúa realizando rastrillajes para encontrar a Lucas.



SE ROMPIÓ

UN PACTO

En las últimas horas se dio a conocer que uno de los detenidos, Maximiliano Centurión, decidió romper el pacto de silencio con su primo y pidió que le tomen declaración indagatoria.

Tanto Maximiliano como Cristian están detenidos e imputados por el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento, por su presunta responsabilidad en el crimen de Lautaro y la desaparición de Lucas el pasado 9 de diciembre.



UN CAMBIO

DE POLICÍA

Desde el momento en el que se confirmó que los detenidos tienen vínculos con la Policía bonaerense familiares de las víctimas solicitaron que la investigación sea relevada a otra fuerza.

Además, se viralizaron algunos audios de WhatsApp de Lucas que envió antes de su desaparición y que relatan la relación que tenía con los detenidos: "Me estoy yendo para Varela. Hace un rato llegué a casa. Me iba a quedar en casa, pero hay un chabón que me da nafta, pero la tengo que ir a buscar hasta Los Pinos, un poquito más lejos. Pero, bueno, la nafta gratis sirve y, bueno, estoy yendo".

El miércoles pasado familiares de Lautaro Morello acamparon frente a la fiscalía para exigir avances en la investigación.