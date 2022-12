“Estamos atravesando un proceso de transformación histórico en la ciudad"

El último día hábil del año, el intendente Luis Castellano convocó a su Gabinete para hacer un análisis y reflexionar sobre el año que comienza. Al respecto, expresó: “Me parecía un momento adecuado para hacer una evaluación del año en distintos aspectos, analizar también cómo está cada uno de las y los integrantes del equipo, y también, fue un buen momento para expresar la situación de cada área, sus evaluaciones personales, la proyección para el 2023”.

“Como lo digo siempre, estoy orgulloso del equipo de trabajo que tengo. Es un equipo comprometido, un equipo que da 7 por 24; es decir, todos los días, todo el día, incluidos los fines de semana, trabajando con el teléfono encendido, atendiendo los innumerables temas que hay en la ciudad. Eso es algo que yo lo valoro muchísimo. También estoy absolutamente seguro que no se puede conducir una ciudad con las características y la complejidad que tiene Rafaela, sin un equipo comprometido y con amor por lo que hacen. Y estoy seguro que nuestro equipo lo tiene”; remarcó

Con respecto al encuentro, sostuvo que “sirvió también para intercambiar ese tipo de experiencias que tienen que ver con lo que uno siente y piensa. Hay que recorrer caminos que tienen que ver con el trabajo y la gestión. Pero también hay que recorrer caminos que tienen que ver con el alma de un equipo, con la construcción y la fortaleza de un grupo, que cuando está bien, puede llevar adelante procesos eficientes, aún en momentos de mucha dificultad. Pero cuando se está mal, no se trabaja mancomunadamente y el equipo está dividido, seguramente, las dificultades serán mucho más complicadas de sacar adelante”.



UN EQUIPO DE GENTE JOVEN

Por otro lado, Luis Castellano explicó que “a partir de la llegada de Omar Perotti como Gobernador de la Provincia, muchos de los funcionarios que tenía, hoy son parte del equipo de Omar; lo cual ha generado un crecimiento para ellos que me parece muy bueno. Pero nosotros veníamos preparando un grupo de gente joven para que puedan asumir los cargos que hoy tienen. Encontramos en ellas y ellos, ideas que son verdaderamente importantísimas que aportaron un salto muy grande para la ciudad”. “El 10 de diciembre de 2019 asumimos y en marzo estábamos con la pandemia. O sea, los desafíos fueron enormemente grandes y el equipo pudo estar a la altura de las circunstancias. Eso produjo una maduración rápida porque no había tiempo para nada. Había que trabajar y hacerlo en forma extremadamente coordinada. Hoy creo que esa experiencia tan dura y tan difícil, nos pulió, nos dio cohesión, madurez, y actualmente estamos llevando a pleno ese aprendizaje en la gestión con esta transformación sin precedentes”.



UNA CIUDAD QUE SIEMPRE

EMPUJA PARA ADELANTE

En otro orden, el Intendente destacó: “Rafaela tiene un motor propio muy importante. Es una ciudad que empuja para adelante permanentemente, y nosotros empujamos la gestión de igual manera, independientemente de si los otros niveles de gobierno son de nuestro signo político u otro. El esfuerzo es el mismo, pero los resultados no lo son. Lo que sucedió es que las respuestas más importantes empezaron a llegar a partir de que Omar Perotti fue Gobernador, beneficiando los esfuerzos que realizamos cotidianamente. Y eso es una reivindicación, no solo para Rafaela, sino también del interior, porque se notaba que faltaban muchas obras en el interior de la provincia, y Rafaela era una de las ciudades que sufría esa carencia”. Luis Castellano continuó enfatizando que “siempre vamos por más. Siempre con la mirada puesta en la construcción de futuro. Tenemos ese slogan de que “El futuro se hace”, y lo ponemos en la realidad cotidiana: en las empresas, los trabajadores y trabajadoras, las organizaciones no gubernamentales, los clubes, las instituciones, y también en el municipio, que es de alguna manera, quien lidera el proceso de construcción de futuro”.



UN PROCESO DE

TRANSFORMACIÓN HISTÓRICO

Finalmente, el primer mandatario local valoró su expectativa como “enorme, porque estamos atravesando uno de los procesos de transformación más grande de la historia de la ciudad. De cara a los 150 años, ya estamos construyendo una Rafaela aún mucho mejor que la que tenemos: más moderna, más innovadora, más abarcativa y más inclusiva, con espacios públicos de calidad, con la cultura y el deporte trabajando para llenar esos espacios públicos, y con la educación como eje vector del crecimiento y el desarrollo. Entre todos estamos construyendo un futuro que ya se puede vislumbrar en nuestro presente, a través de las obras que vemos en todos los barrios”.