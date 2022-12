Consejos para fiestas y vacaciones saludables

Las celebraciones de fin de año suelen ser ocasiones propicias para el encuentro con familiares y amigos. Sin embargo, cuando no se guardan los recaudos necesarios, los festejos pueden verse empañados por diversas contingencias que afectan nuestra salud. Pueden aparecer enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), cuyo riesgo suele incrementarse durante toda la temporada de calor.

Por ello, la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de Rafaela recomienda y difunde una serie de medidas para garantizar unas fiestas y vacaciones seguras.



Recomendaciones:

• No descongele a temperatura ambiente ni con mucha anticipación los alimentos que vaya a cocinar. Realice el descongelamiento en la heladera o microondas.

• No vuelva a congelar un alimento que ya fue descongelado, a menos que lo cocine antes de colocarlo nuevamente en el freezer.

• Mantenga los alimentos refrigerados hasta el momento de servirlos, especialmente aquellos a base de cremas, mayonesas o carnes.

• Evite dejar los alimentos a temperatura ambiente y sin cubrir.

• Si traslada alimentos, asegúrese de que estén bien refrigerados (en recipientes térmicos) y a resguardo del sol. Si realiza el traslado en vehículo, ubique los alimentos en la zona más protegida del calor.

• Evite las contaminaciones cruzadas. En la heladera mantenga con tapa los alimentos que se consumen fríos (como las ensaladas) y separados de los demás. Igualmente para los ya cocidos y los crudos, siempre colocando los primeros por encima de los segundos.

• No prepare alimentos con demasiada anticipación.

• Si adquiere carnes de cerdo, asegúrese que sea de establecimientos habilitados.

• Siempre verifique las fechas de vencimiento de los productos que compra. Lean los rótulos de los alimentos.

• No consuma enlatados abollados, hinchados u oxidados.

• Cocine bien los alimentos, sobre todo las carnes hasta que en su interior no queden jugos rojos.

• Consuma agua segura.

• Los hielos deben estar elaborados con agua segura.

• Lave las frutas, verduras, utensilios de cocina y sus manos con agua segura.