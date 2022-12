Rafaela recibirá el nuevo año con calor

Ya palpitando el fin de semana festivo, ayer fue un día muy caluroso en Rafaela, con una máxima de 37,4° C y una humedad del 26%. Y hoy, a pocas horas de finalizar este 2022, estamos transitando una temperatura similar, a diferencia del fin de semana pasado en donde a la Navidad la transcurrimos con un clima fresco y lluvioso.

Se pronostica que la máxima de hoy podría llegar a 37° C, y es probable que a la tarde/noche haya algunas tormentas aisladas, pero nada que empañe el festejo de Año Nuevo tradicional. Si hay algo que sí lo podría hacer, es el rebrote del Covid-19. En los últimos días creció la cantidad de contagios en Rafaela, y también de personas que acudieron al Hospital para hisoparse y para aplicarse una vacuna de refuerzo contra el Covid. La ciudad acusa recibo de un aumento sustancial de contagios de coronavirus, hay mucha gente aislada, y por lo tanto, muchas familias no podrán reunirse y festejar como lo tenían planeado.

Pese a esto, y volviendo al clima, para mañana, el primer día del 2023, se pronostica que la máxima descenderá a 29° C, con tormentas fuertes a la mañana y madrugada, y aisladas durante la tarde y noche. Durante el día, con una mínima de 24° C, se podrá disfrutar tiempo con amigos y familiares al aire libre y pileta si se tiene, lo que es común en estos días festivos.

Por otro lado, sino viajaron ya durante el fin de semana, muchos rafaelinos seguramente lo aprovecharán para preparar sus bolsos y valijas porque arranca la primer quincena veraniega. Y para los que puedan salir de la ciudad, el clima los acompañará el lunes con un sol despejado y una temperatura que oscilará entre los 15° y 32° C. Para su tranquilidad, los días sucesivos serán similares, soleados, algo nublados, y por el momento, sin lluvias pronosticadas.