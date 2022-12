Sergio Grazioli en un año fructífero

Indudablemente hablar de Sergio Grazioli es sinónimo de música, alguien que a lo largo de toda su vida estuvo ligado a la expresión artística, ya sea a través de espectáculos o en el plano educativo.

Su intensa dedicación, su inquietud y su incesante búsqueda lo llevaron a logros importantes que han trascendido holgadamente las fronteras rafaelinas, las de la región y las de nuestra provincia.

Fruto de ello es la actividad incesante que se multiplica a lo largo de cada año.

En este 2022 que hoy culmina y que se desarrolló con numerosas restricciones a las actividades, en principio por los resabios de la pandemia y otro poco por el contexto económico, un limitante ineludible, para Grazioli y sus emprendimientos ha sido fructífero.

Seguidamente reproducimos algunas respuestas ofrecidas por el querido músico, que nos brinda en relación a sus logros en el año que concluimos.

"Después de casi dos años de un silencio obligado a causa de la pandemia, el año 2022 se presentó como el del renacimiento de las actividades artísticas y culturales, lo que nos permitió tener una intensa actividad a nivel nacional e internacional.



ACTUACIONES

En relación a las actividades que lo llevaron por los escenarios enfatizó que "durante 2022 tuve varias actuaciones, algunas de las cuales se desarrollaron en importantísimos espacios culturales de la República Argentina.

"La primera de ellas fue durante el mes de junio en el auditorio Juan Victoria de la ciudad de San Juan, gracias a la invitación de Patricia y Julián Ratti, quienes a su vez habían sido convocados para participar en un espectáculo junto a “Los puneños”, un histórico grupo folclórico sanjuanino.

"Por su acústica, la sala de conciertos del auditorio Victoria es única en el país, con paredes y techo de madera y con un amplio escenario donde se destacan los tubos de distintos materiales y tamaños de un órgano de origen alemán.

"En agosto, otra actuación importante fue en el renombrado Teatro “El Círculo”, esta vez invitado por el querido amigo y músico rosarino Miguel Ángel Milano, para presentar temas propios en formato de dúo de piano y guitarra durante la celebración del 170º aniversario de la declaratoria de Rosario como ciudad.

"Participaron también la Escuela Municipal de Danzas y Arte Escénico, Coro Ópera Studio, Ballet Estable Municipal, Ballet Municipal de Danzas Argentinas, Ballet Clásico Ruso de Rosario y el Coro de la Ópera de Rosario, finalizando todos los artistas interpretando con el público la zamba “Rosario de Santa Fe”.



CON “ARGENTINA TANGO FOLK”

Esta compañía es una creación de Grazioli que, a lo largo de mucho tiempo le ha brindado alegrías y especiales reconocimientos, tanto en nuestro país como en diversas giras internacionales."En abril, el maestro Luis Herling (bajista del grupo, oriundo de Concepción del Uruguay) fue convocado a presentar en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos su canción titulada “Juguetes y fusiles”, un homenaje a los soldados que lucharon en la guerra de Malvinas. La ocasión fue propicia para interpretar con los músicos de la compañía, un vasto repertorio de música popular argentina.

"Para septiembre, con “Argentina Tango Folk” participamos del Festival Internacional de Folklore “Mundo en Danza”, llevado a cabo en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil. Allí compartimos 10 días junto a delegaciones de Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia y otros grupos argentinos.

"Las actuaciones tuvieron lugar en las ciudades de Espumoso, Sarandí, Tapera y, la más destacada, en la ciudad de Nova Prata, en un impresionante festival considerado uno de los más importantes del mundo.

"Para esta ocasión especial, se sumaron al grupo más artistas, totalizando ocho músicos y diecisiete bailarinas y bailarines.

"El cierre del año tuvo lugar pocas semanas atrás en el auditorio “Carlos Scelzi” de Concepción del Uruguay, en un espectáculo que, con entradas agotadas, se realizó a beneficio de ALCEC, una institución entrerriana que trabaja por la comunidad", sostuvo.



FAZ COMPOSITIVA

En este aspecto aseveró que "el tiempo de inactividad en los escenarios entre 2020 y el presente año, me permitió crear o completar algunas obras musicales: fueron 25 temas nuevos incorporados al repertorio, lo que hace un total de 133 obras registradas hasta el momento en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. Tres de esas canciones fueron grabadas este año: “Lunes de lluvia en Santa Fe” en la voz del cantante Guillermo Stratta de la localidad de María Juana y los chamamés “A Santa Sylvina” y “Ciudad de Mocoretá” por los reconocidos músicos correntinos Ariel y Néstor Acuña.



JURADO EN FESTIVALES

Esta es una actividad que lo tiene como protagonista en diversos festivales, "este año fui convocado para integrar los jurados de dos Sedes del festival Pre Cosquín. Una de ellas fue en la ciudad de Esperanza durante la trigésimo séptima edición del festival “Una esperanza a Cosquín” y la otra en la localidad cordobesa de Dalmacio Vélez, donde se realizó por primera vez la selección de nuevos valores".



MUSEO DE LA MÚSICA

Este Museo es también una creación de Grazioli, quien explicó que "desde 2020 por razones sanitarias y por falta de espacio físico, el Museo de la Música no recibe grupos de visitantes. No obstante, durante 2022 se realizaron en escuelas de Rafaela y de la región charlas y muestras itinerantes de instrumentos musicales, destinadas a estudiantes de nivel primario y secundario".

El balance, sumamente positivo, llena de gratificación a Sergio Grazioli y seguramente lo impulsa a proseguir regalándonos sus creaciones.