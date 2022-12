Julián Álvarez fue recibido como un héroe en el Manchester City

En un video de la cuenta oficial del City en Twitter, se puede ver como Álvarez vuelve a los entrenamientos tras ganar la Copa del Mundo en Qatar, y sus compañeros lo aplauden, lo abrazan y lo felicitan.

Los trabajadores del club, en especial los masajistas, lo recibieron con un timbre en el vestuario para que los llame cuando desee, con una imitación de la Copa del Mundo y varias banderas argentinas.

En las canchas de práctica, los jugadores del City alzaron al delantero cordobés, lo lanzan para arriba varias veces y luego le hicieron la tradicional “manteada” por coronarse campeón del Mundo. Entre quienes más lo celebraron estuvieron el noruego Erling Haaland, al inglés Kylie Walker y al turco Ilkay Gundogan.

El cordobés también recibió felicitaciones del entrenador Pep Guardiola y de todo su cuerpo técnico.

Manchester City jugará este sábado de local contra Everton, por la fecha 18 de la Premier League inglesa, aunque Álvarez se unirá al equipo después de Año Nuevo.



LA FECHA: Viernes 30/12: West Ham 0 - Brentford 0, Liveerpol 2 - Leicester City 1. Sábado 31/12: 09.30hs Wolverampton vs Manchester United, 12.00hs Bourmemouth vs Crystal Palace, 12.00hs Fulham vs Southampton, 12.00hs Manchester City vs Everton, 12.00hs Newcastle vs Leeds United, 14.30hs Brighton And Hove vs Arsenal. Domingo 01/01: 11.00hs Tottenham vs Aston Villa, 13.30hs Nottingham Forest vs Chelsea.