En 2023, Los Pumas en Mendoza y Vélez

Sobre el cierre de año ya se concretan definiciones sobre Los Pumas para la temporada internacional 2023. El año próximo, el seleccionado argentino tiene pautados dos Test Matches en nuestro país y se confirmaron las sedes para dichos compromisos.

La primera actuación del combinado nacional como anfitrión será el 8 de julio de 2023 ante los All Blacks por el Rugby Championship y dicho partido se llevará a cabo en el Estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza; y el segundo encuentro como local (en lo que será un amistoso) se realizará en Buenos Aires ante Sudáfrica, del 5 de agosto de 2023, en la cancha de Vélez Sarsfield.

En el marco de la visita de ambas selecciones, Gabriel Travaglini, presidente de la Unión Argentina de Rugby, remarcó la importancia del año entrante para el mundo del rugby: “El 2023 nos va a dar unos de los mejores espectáculos que tiene nuestro deporte, una Copa del Mundo, un evento esperado por todos y donde todos los equipos buscan la excelencia del juego en esta competencia. Lo bueno que tiene este evento en calidad de espectáculo y juego, es que genera una menor competencia previa para preservar la integridad física de los planteles, con lo que este año nuestro Rugby Championship se reduce dejando sólo un partido con cada uno de los integrantes del torneo, sin embargo, esto nos dará la posibilidad de volver a ver a los All Blacks en la Argentina, dándole a nuestros Pumas la oportunidad de enfrentarlos en nuestro país con todo lo que ello significa”.

“Como venimos haciendo desde hace años, la UAR continúa con el apoyo de las provincias para profundizar la federalización de los Test Matches y en este marco, por primera vez los All Blacks jugarán con Los Pumas en la provincia de Mendoza, lo que nos enorgullece poder llevar a cabo este evento”, agregó Travaglini, que además hizo referencia al encuentro amistoso ante Sudáfrica en Vélez: “Afortunadamente el último partido de nuestros Pumas previo al Mundial, se llevará a cabo en nuestro país, con el enfrentamiento ante los campeones del mundo, los Springboks, y nuestros Pumas; este partido en el marco habitual consensuado con la Unión Sudafricana, de jugar un amistoso previo a los Mundiales, se dará al finalizar el Rugby Championship en el estadio de Vélez Sarsfield en la Ciudad de Buenos Aires”.

El presidente de la Unión Argentina de Rugby augura un 2023 de crecimiento para el rugby argentino: “Esperamos poder tener un gran año, siempre intentando mejorar todos los aspectos de nuestro rugby, para que cada vez más personas puedan disfrutar del deporte, ya sea como deportistas o espectadores, y que podamos seguir haciendo crecer la pasión por el rugby”.

Los All Blacks visitarán nuevamente Argentina después de cuatro años y será la primera vez en la historia que se presenten en un escenario del interior del país para disputar un Test Match (sí jugaron encuentros ante combinados provinciales). A su vez, Nueva Zelanda regresará a Mendoza después de 47 años. El partido que se realizará en el Estadio Malvinas Argentinas será el Nº 40 del conjunto argentino ante los neozelandeses, y también será la segunda visita de Los Hombres de Negro a la provincia de Mendoza, donde ya estuvieron durante el tour de 1976; en dicha oportunidad, los neozelandeses vencieron (por 25-6) a la selección de Cuyo, en un encuentro que se llevó a cabo el 9 de noviembre en la cancha Marista Rugby Club. En esa misma gira de 1976, los All Blacks se presentaron en Córdoba, Tucumán y Rosario.

En sus dos posteriores pasos por nuestro país, el seleccionado neozelandés también jugó amistosos fuera de la ciudad de Buenos Aires: en 1991 estuvo en Rosario, Córdoba, Tucumán y Mar del Plata, y en 1985 actuó en Rosario, Córdoba y Mar del Plata.

El seleccionado neozelandés vino a nuestro país en 12 oportunidades y nunca enfrentó a Los Pumas fuera de la provincia de Buenos Aires; la primera gira sucedió en 1976 y dicha serie de llevó a cabo en el estadio de Ferro Carril Oeste. Luego de ese primer contacto con Los Pumas, los All Blacks pisaron suelo argentino en 1985, 1991, 2001 (se jugó en la cancha de River), 2006, 2012 (en el estreno del Rugby Championship), 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019.

El calendario 2023 de Los Pumas incluye tres partidos por el Rugby Championship, un amistoso frente a los Springboks y la Copa del Mundo de Francia, y el programa de esos ocho partidos es el siguiente:



-8 de julio de 2023 Los Pumas vs Nueva Zelanda, en Mendoza (Malvinas Argentina)

-15 de julio de 2023 Australia vs Los Pumas

-29 de julio de 2023 Sudáfrica vs Los Pumas

-5 de agosto de 2023 Los Pumas vs Sudáfrica, en Buenos Aires (Vélez).



En el Mundial de Francia el seleccionado nacional integrará el Grupo D y los compromisos de la etapa eliminatoria son:



-9 de septiembre de 2023 Argentina vs Inglaterra, en Marsella

-22 de septiembre de 2023 Argentina vs Samoa, en Saint-Étienne

-30 de septiembre de 2023 Argentina vs Chile, en Nantes

-8 de octubre de 2023 Argentina vs. Japón, en Nantes