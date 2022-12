Importantes novedades en el mercado de pases de TC

Con la mente puesta en la temporada 2023, varios pilotos cambiaron de equipos en el Turismo Carretera, que estará disputando su primera fecha el 12 de febrero en el autódromo rionegrino de Viedma.

En algunos casos, buscaron nuevos horizontes con la intención de mejorar sus performances y en otros se vieron obligados a replantear su futuro por razones presupuestarias.

Por el lado del Maquin Parts, que tiene su estructura en la ciudad santafesina de Venado Tuerto y que viene de obtener el campeonato con José Manuel Urcera, luego de no renovar Facundo Ardusso, el Torino que utilizó el representante de Las Parejas será conducido por el misionero Carlos Okulovich, que ya tuvo un vínculo con la familia Soljan.

Mientras tanto, Ardusso llegó a un acuerdo con el RUS Med Team y durante el próximo certamen estará al mando del Torino que estuvo corriendo el rosarino Pedro Boero -anunció su retiro- en el TC Pista.

También formará parte del RUS Med Team el experimentado Norberto Fontana, con el Torino que corrió otro que no seguirá en la actividad, Juan Martín Bruno, por lo que serán cuatro los autos de esa formación, a la que sumaron Nicolás Bonelli con un Ford y Christian Ramos con el tercer vehículo de la marca del "Toro".

Otro cambio significativo, con marca incluida, es el de Germán Todino, que ya no usará el Torino, pero seguirá vinculado al Maquin Parts, conduciendo una Dodge.

Leonel Pernía, que se impuso en el "Premio Coronación" en el circuito San Juan - Villicum, en el cierre de 2022, decidió poner fin a su relación con Las Toscas Racing y dejar de lado su participación con Torino, para subirse a un Ford del Gurí Martínez Competición.

Además, se produjo un llamativo "enroque" entre dos pilotos de la marca del óvalo. El mendocino Julián Santero desembarcó en el LCA Racing tras dejar su butaca en el Alifraco Sport, la que ocupará el uruguayo Mauricio Lambiris, que no seguirá en el equipo de Laureano Campanera.

Finalmente, deben mencionarse otros cambios, que involucrar a dos históricos de la categoría: Juan Bautista De Benedictis no seguirá en el Gurí Martínez Competición, pero seguirá con un Ford del Catalán Magni Motorsports, en tanto que Emiliano Spataro dejó el Torino del Alifraco Sport para correr un Ford que le alquilará a Nicolás Bonelli.

Por ahora no tienen definidos sus futuros, pero ya anunciaron que cambiarán de aires, Gabriel Ponce de León, Sergio Alaux y Ayrton Londero.