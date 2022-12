Crece la preocupación por disparos a medio rosarino

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) condenaron enérgicamente el segundo ataque armado registrado el miércoles por la noche contra las instalaciones de Televisión Litoral en Rosario, a la vez que exigieron el esclarecimiento del hecho y pidieron redoblar los esfuerzos por garantizar el libre ejercicio de la actividad periodística.

El edificio del multimedios ubicado en avenida Perón 8100 fue atacado a balazos este miércoles por la noche, en lo que es el segundo ataque en lo que va de diciembre. En esta ocasión efectuaron varios disparos de arma de fuego desde un auto Fiat Palio de color rojo, varios de los cuales impactaron contra el portón de ingreso y el muro de la garita de la guardia.

"El Sindicato de Prensa Rosario repudia el nuevo ataque registrado minutos después de las 21.30 contra el frente de Televisión Litoral por desconocidos que desde un auto dispararon en movimiento y mientras estaba un patrullero policial en la puerta del multimedios. Minutos antes se había retirado parte del personal que cumple tareas en Canal 3, LT2, Rosario3.com, FM Vida y Plus", indicó la entidad que agrupa a los periodistas rosarinos.

Por su parte, ADEPA expresó "una honda preocupación y un enérgico repudio ante un nuevo ataque con disparos a las instalaciones de Televisión Litoral en Rosario, provincia de Santa Fe, y reclama el esclarecimiento y la sanción a los responsables de los dos atentados cometidos contra ese medio, así como las amenazas del pasado 11 de octubre a Telefé Rosario".

El ataque a tiros que sufrió Televisión Litoral, donde funcionan El Tres y Radio 2, quedó registrado en un video captado por una cámara de videovigilancia ubicada en el lugar de la balacera. En las imágenes se pueden ver los fogonazos que parten de un Fiat Palio rojo que pasa frente al multimedios y escapa a alta velocidad. Más tarde el coche fue hallado incendiado en un descampado en Villa Honda mientras que dos menores fueron detenidos bajo sospecha de haber participado del hecho.

En tanto, el gobernador Omar Perotti señaló que tras el nuevo ataque a balazos al edificio de Televisión Litoral, se produjeron dos detenciones. "Que haya detenidos para ver quién ordena los ataques es señal de que no hay impunidad", dijo en declaraciones radiales y agregó: "No existe control social si no hay expresiones, no se pueden generar anticuerpos en la comunidad si no existen expresiones que alerten, que prevengan, denuncien y esclarezcan. Cuando se busca que no se hable de estas cosas el más favorecido es el delito, que necesita del silencio".

La Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) también condenaron "enérgicamente y alertamos sobre la gravedad de estos hechos que pusieron en riesgo la vida de empleados de la empresa y que, a su vez, afectan y amenazan a la libertad de prensa, lo cual debilita el funcionamiento de nuestras raíces democráticas"

Ambas entidades, junto a ADEPA, reclamaron que el diálogo, la libertad de expresión y la tolerancia son siempre el camino para una sana convivencia democrática. "Hechos como estos violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión", señalaron.