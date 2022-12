El FdT cargó contra Rosatti por vínculos con Larreta

El interbloque de senadores nacionales del Frente de Todos expresó ayer su "más profunda indignación y repudio", ante lo que denominan "el mayor escándalo judicial de la historia de la democracia argentina", a la luz de la filtración de chats privados que desnudarían "perniciosos vínculos" entre el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y la gestión porteña de Horacio Rodríguez Larreta a propósito de dos temas de extrema sensibilidad, como la integración del Consejo de la Magistratura y la coparticipación de recursos entre Nación y Ciudad de Buenos Aires.

"Luego de haber tomado conocimiento público por medio de la publicación del diario Perfil de chats en los que se dejan al descubierto los perniciosos vínculos, "asesoramiento" y el arreglo de fallos entre Silvio Robles, vocero y director general de la vocalía de Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia y actual presidente del Consejo de la Magistratura y el Ministro de Seguridad de la ciudad, Marcelo D´ Alessandro, el interbloque de Senadores Nacionales del Frente de Todos manifiesta su más profunda indignación y repudio ante lo que es, sin dudas, "el mayor escándalo judicial de la historia de la democracia argentina", arrancó el comunicado.

"Estamos frente a la absoluta evidencia que este caos institucional al que han sometido a las instituciones de nuestro país en los últimos tiempos tiene nombre y apellido: Horacio Rosatti. Nuestro país y sus instituciones han tocado fondo", sostiene el escrito.

Según denuncian, en las conversaciones secretas Robles le da consejos a D´Alessandro acerca de cómo "arrebatarle de manera ilegal una banca en el Consejo de la Magistratura al bloque Unidad Ciudadana en favor de Juntos por el Cambio".

La Corte Suprema tiene en sus manos la resolución de un recurso de per saltum que presentó el senador nacional de Juntos por el Cambio Luis Juez para determinar si la banca en el Consejo de la Magistratura le corresponde al cordobés o bien al rionegrino de Unidad Ciudadana Martín Doñate.

En las conversaciones Robles confirma que Rosatti continuará al frente del caso sobre la disputa de fondos entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación. .

"En la misma charla no sólo se pone en evidencia el vínculo de absoluta confianza y familiaridad sino que además se le pone nombre al fallo que saldría pocos días después como "el fallo Robles" en favor del jefe de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta", advierten.

Según denuncian, la impunidad, la promiscuidad y la intromisión inconstitucional en los poderes del Estado le han puesto una pistola en la cabeza a la democracia argentina", expresan, e informan que desde el Frente de Todos impulsarán las acciones correspondientes ante la posible comisión de los delitos de precarivato, incumplimiento de los deberes de funcionario público, mal desempeño, tráfico de influencias, entre otros, a los funcionario involucrados".

Por último, exigen la "renuncia inmediata" de D´Alessandro de quien recuerdan que es protagonista del escándalo por el viaje a la finca de Lago Escondido junto a jueces, fiscales y representantes de un importante multimedio nacional.

Por su parte, el jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, sostuvo que a partir del análisis de los chats "se evidencia el innegable vínculo entre Larreta y Rosatti en lo que respecta a dos temas institucionales de máxima relevancia en los últimos 45 días".

"Por un lado, la conformación del Consejo de la Magistratura, paralizado desde que Rosatti intervino el organismo, como denunciamos oportunamente. Y por el otro, el fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia respecto a los fondos para la Ciudad de Buenos Aires", precisó.

A su juicio, "Robles-Rosatti le daban letra jurídica y política sobre el Consejo de la Magistratura para que D’Alessandro-Larreta se lo reenvíen (‘lo muevan’) entre medios de comunicación afines y dirigentes políticos de su espacio, como si esos argumentos ‘fueran suyos’"; y por el otro, "Rosatti (a través de Robles) escribió el fallo a favor de Larreta, y se lo hizo saber a través de D’Alessandro".

"No puede haber otra interpretación posible. La promiscuidad de los intercambios entre D’Alessandro y Robles reflejan la podredumbre existente en los vínculos entre Larreta y Rosatti, aseveró el santafesino. (NA)