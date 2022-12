La AFIP investigará las inversiones en plazo fijo

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) elevó en la última actualización de $30.000 a $90.000 la cifra mínima para informar las acreditaciones, extracciones, saldos de las cuentas y los depósitos a plazo fijo. El plazo fijo es uno de los instrumentos que otorga un rendimiento que se conoce al momento de constituirlo, siendo una de las principales inversiones de ahorristas. Con el fin de disminuir el atesoramiento de dólares, el gobierno incrementó durante 2022 la tasa de los plazos fijos para incentivar este instrumento de ahorro en pesos.

El plazo fijo tuvo nueve subas de tasa determinadas por el Banco Central. Empezó el año en el 37% nominal anual y termina en el 75% nominal anual, 28 puntos arriba. Sin embargo, hace unas semanas, el directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantuvo sin cambios la tasa de política monetaria y advirtió que seguirá observando la evolución de la tasa de inflación, pero aumentó los importes mínimos que deben informar los bancos sobre sus operaciones.

Este monto de $90.000 es mensual e incluye todo tipo de acreditación. Es decir, no se limita únicamente a los plazos fijos, sino que también abarca a los depósitos, las transferencias recibidas y los saldos en cuenta, por lo que no es un monto significativamente alto. En su momento también se incrementó de $10.000 a $30.000 el monto mínimo a partir del cual las entidades financieras deben reportar consumos con tarjeta de débito.

Con estas modificaciones, los bancos podrán agilizar las operaciones y a su vez, recibirán información automática y permanente de las acreditaciones mensuales, extracciones, saldos de las cuentas. La carrera entre las dos inversiones preferidas por los ahorristas minoristas argentinos, el dólar y el depósito a plazo fijo, se mantuvo pareja durante casi todo el año.

En un 2022 en el que el Banco Central conducido por Miguel Pesce perdió la reticencia a subir las tasas de interés, acuerdo con el FMI mediante, las colocaciones en pesos arrojaron resultados mejores que el dólar libre durante varios tramos del año. Pero el billete, activo de refugio por excelencia de los argentinos, pudo resistir y termina el año en niveles récord.



OPERATIVO VERANO 2023

EN CENTROS TURÍSTICOS

Por otra parte, la AFIP llevará adelante, entre el 4 de enero y el 22 de febrero, fiscalizaciones en las principales localidades turísticas del país para prevenir y detectar posibles incumplimientos impositivos, además de garantizar los derechos laborales y el pago de las obligaciones previsionales de los trabajadores.

Durante esta temporada, la entidad que conduce Carlos Castagneto desplegará a 334 agentes en las 12 provincias que concentran una mayor afluencia de viajeros.

Según lo informado por el organismo, las acciones serán encabezadas por personal de la Dirección General Impositiva (DGI) y de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS), en conjunto con los entes provinciales de recaudación. Además, los procedimientos incluirán 25 eventos especiales con público masivo o relevante por su elevado poder adquisitivo.

Los inspectores realizarán las tareas de control en las provincias de Jujuy, Salta, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Buenos Aires.

De esta manera, la AFIP buscará desarticular eventuales maniobras de subfacturación y evasión fiscal en el marco de la fuerte reactivación económica que atraviesan los establecimientos relacionados a actividades de esparcimiento y turismo, en donde además se registran pagos con divisas por parte de turistas extranjeros.

Las tareas de fiscalización y control que se llevarán a cabo durante la temporada de verano 2023 son el resultado del trabajo de investigación de las áreas especializadas de la AFIP para detectar casos de evasión dentro de las actividades económicas vinculadas al turismo como alojamiento, gastronomía, esparcimiento, operadores turísticos, inmobiliarias e indumentaria, calzado y accesorios.

A partir de estos operativos, la AFIP podrá profundizar acciones sobre contribuyentes incumplidores. Durante los procedimientos, el organismo constatará la emisión de facturas y la utilización del facturador fiscal y terminales de pago.

Asimismo, los inspectores de la DGI y la DGRSS realizarán comparaciones entre las ventas registradas con las declaradas para evitar maniobras que redunden en un menor pago del IVA y del impuesto a las Ganancias.

Además, los agentes comprobarán el cumplimiento de las obligaciones previsionales y de los derechos laborales, en el marco de la lucha contra el trabajo no registrado que encabeza el organismo conducido por Castagneto.

Por otro lado, se establecerán agencias móviles de atención al público con servicios para aquellos contribuyentes que requieran ayuda para realizar diferentes gestiones y trámites. Seis de ellas permanecerán en puntos fijos y otras dos serán itinerantes.

Cabe mencionar que, de forma anticipada, la AFIP ya realizó una inducción electrónica a 21.332 contribuyentes relacionados a diferentes actividades económicas estivales para los cuales se ha verificado que los trabajadores registrados son menos que los que establece el Indicador Mínimo de Trabajadores (IMT) aplicable a la actividad, invitándolos a regularizar su situación. (NA)