Alberto Fernández: "Hay que tener muy claro el rumbo"

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que "hay que tener muy claro el rumbo" del Gobierno y "no escuchar las críticas que son injustas", al encabezar el tradicional brindis de fin de año. "Hay que tener muy claro el rumbo, no escuchar las críticas que son injustas, darse cuenta que a veces hay que cambiar. Hay que estar preparado para esos cambios y seguir en la senda que uno se propuso", resaltó Fernández.

Al encabezar el tradicional brindis de fin de año con los periodistas de los medios acreditados en la Casa Rosada, entre ellos Noticias Argentinas, puntualizó: "Si uno revisa va a encontrarse con muchos datos muy positivos en la Argentina y yo creo que cada uno de nosotros tiene que hacer su parte".

"Si hay algo que celebro y que tenemos que aprender, me voy a meter un instante en estos tiempos donde la Selección es el tema central de la Argentina, es que si todos ponemos nuestra parte podemos hacer las cosas un poco mejor", subrayó.

Durante la actividad que se realizó en el Salón de los Pueblos Originarios, Fernández destacó: "Yo soy muy crítico de cómo funciona la política, me siento parte de la política y no reniego de la política, pero sí reniego de todos los discursos antipolítica porque la única forma de mejorar la democracia es con política". .

"Todos deberíamos revisarnos cómo funcionamos. Es una tarea muy seria la que ustedes ejercen como para tomarla tan en broma, es muy serio. Lo importante es que vamos a tener un buen año", enfatizó el Presidente respecto del rol de los medios de comunicación.

Respecto de la situación económica, planteó: "La Argentina finalmente está creciendo cerca de un 6% (este año) y hay récord de inversión". "Hemos creado más de un millón y medio de puestos de trabajo. El crecimiento es garantizar que la inversión crezca. La inversión en Argentina se mide desde 1993 y tenemos este año récord de inversión", completó el jefe de Estado.

En el tramo final de su saludo, Alberto Fernández expresó: "Somos campeones del mundo, si todo sale bien el año que viene Argentinos Juniors va a ser campeón, y de verdad les deseo lo mejor".

"Espero que disfruten, mis mejores deseos para ustedes, para sus familias, para sus seres queridos, salud para todos, trabajo, salud trabajo, y que las cosas van a ir mejorando. También les deseo amor, que nos hace falta a los argentinos. Salud y gracias a todos y todas", concluyó.



LEY DE ABORTO

El presidente Alberto Fernández celebró ayer los dos años de la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y cargó contra el exmandatario Mauricio Macri, al que responsabilizó de haber atentado contra el proyecto durante su gestión.

"En 2018 había un presidente que se había ocupado de que no saliera", expresó Fernández en el Salón de las Mujeres.

En la misma línea, amplió: "Para 2020 había un Presidente que llamaba a los gobernadores para decirle que voten, y en 2018 había otro que les decía te pago para que no votes ".

A dos años de la sanción de la ley de interrupción legal (ILE) y voluntaria (IVE) del embarazo, en el sistema público de salud se reportaron 132.754 interrupciones, se capacitó a más de 2.000 profesionales y hay 1.443 centros sanitarios que garantizan la práctica en el país, donde el Ministerio de Salud concreta la distribución gratuita de medicamentos y equipamiento para realizarla, informaron este jueves funcionarias nacionales.

El Presidente apareció hacia el final del acto coordinado por las ministras Carla Vizzotti (Salud) y Ayelén Mazzina (Mujeres, Géneros y Diversidad) y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, impulsora del proyecto. (NA)