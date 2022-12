Sin contratiempos, el Concejo aprobó el Presupuesto con ligeros cambios

Habemus Presupuesto 2023 con voto unánime tras una debate de apenas una hora en el marco de una sesión del Concejo que se extendió de 9 a 12:30 como cierre del año legislativo, en el que no hubo cruces de alta tensión entre oficialistas y opositores, a pesar de que estos últimos insistieron una y otra vez en "pegar" a la gestión municipal y al intendente, Luis Castellano, con el "gobierno nacional kirchnerista" responsable de una inflación de 100 puntos y cuya vicepresidenta fue condenada por corrupción. Quizás fue a modo de anticipo del escenario electoral que se aproxima nada más se cambie de almanaque, pasado mañana.

Como no había demasiados puntos en conflicto en torno al proyecto presupuestario, se había acordado que solo usen la palabra los responsables de cada bloque, Juan Senn (PJ) como miembro informante, Lisandro Mársico (PDP) y Leonardo Viotti. Sin embargo hubo más actores con parlamento en el escenario político que se monta cada jueves en el recinto legislativo.

El Presupuesto prevé ingresos por 11.300 millones de pesos para todo 2023, aunque quien sabe qué hará la inflación. El Gobierno nacional estimó que los precios crecerían 33 por ciento este año y al fin de cuentas subieron casi 100%. De acuerdo a las estimaciones de la Nación, la inflación no superaría el 60% entre enero y diciembre en los próximos doce meses.

Como miembro informante, Senn remarcó que el Presupuesto "tiene como principales ejes la seguridad, salud, trabajo, obra pública y ambiente" a la vez que jerarquizó al proyecto al afirmar que "no solamente es un conjunto de números, sino que en él está el futuro de la ciudad". Esquivo a las peleas y más cómodo en el rol de componedor, Senn sostuvo que "este presupuesto incorpora la prioridad de cada vecino, de cada barrio, con programas y con obras" a la vez que sostuvo que "más de de que podemos estar de acuerdo o no, la voluntad de hacer y transparencia de este Ejecutivo no se puede discutir".

Viotti cortó con tanta dulzura al afirmar que, en una coyuntura de alta inflación, más que un Presupuesto es una predicción al estilo de los horóscopos. De todos modos, rescató "el esfuerzo que se realiza para hacerlo" a pesar de que luego, al finalizar cada año nos damos cuenta que lo planificado está muy lejos de lo que en verdad se hace en la práctica".

En cuanto a las modificaciones de partidas, el edil radical que será precandidato a intendente en 2023 explicó que los fondos para el Jardín Municipal N° 3 de barrio Los Nogales pasarán de los 970 mil pesos asignados por el Ejecutivo a 3,5 millones, y que para la obra de apertura del paso a nivel ferroviario para conectar los barrios Mora y San José se otorgaron 10 millones. El Concejo también hará un pequeño esfuerzo para financiar tareas de mantenimiento en el edificio municipal, ya que destinará 7 millones para reparaciones en la terraza mientras espera que la Provincia construya la nueva sede legislativa en el Predio de la Flor. También cuestionó al oficialismo porque en 2023 se pavimentarán apenas 10 cuadras de la ciudad.

Mársico fue otro de los ediles que hizo referencia con tono crítico al Presupuesto -ver página 11-, pero destacó la voluntad del Ejecutivo de facilitar los acuerdos porque en todo momento los secretarios estuvieron a disposición para ampliar la información sobre el proyecto, tal como ocurrió la semana pasada cuando un ejército de secretarios y subsecretarios del gabinete fueron al recinto.

¿Cómo se resolvieron los dos temas en los que siempre hay divergencias? La oposición impuso su mayoría al rechazar la creación de 100 nuevos cargos en la planta de personal del Municipio, que de esta manera continuará con 1.280 agentes. "Todavía tienen 78 puestos sin cubrir. ¿Para qué quieren 100 más?" dijo Mársico. De la misma manera se resolvió el límite de corrimiento de partidas: el Ejecutivo pretendía informar al Concejo solo cuando redireccione fondos por más de 6 millones de pesos, pero la oposición estableció que sean 3 millones.

"Discutimos temas importantes, por un lado el artículo cuarto del Presupuesto, que establece cuántas personas forman parte de la planta permanente y el cupo de contratación que tiene el Municipio, el oficialismo quería aumentarlo. Tienen disponibles 78 puestos de planta permanente y pretendían crear 100 puestos más, y a su vez los contratos, la proyección da que van a tener contratos suficientes y hasta de sobra, por lo cual les dijimos que no, que no íbamos a dar un solo puesto de planta más, que utilicen los que tienen para pasar de la forma de contratación a planta, a las personas que estén en condiciones de hacerlo, y una vez que cubran ese cupo, vengan con las explicaciones y los pedidos concretos al Concejo y lo seguiremos discutiendo, pero hoy no correspondía seguir agrandando el Estado, sobre todo, en la situación económica que vive el país y que el Municipio también sufre estas consecuencias", explicó Viotti a este Diario.

"Por otro lado, el artículo sexto, que le permite también la movilidad de partidas al Municipio sin pasar por el Concejo, pretendían cuatriplicar el monto actual que era de un millón y medio, nosotros lo duplicamos en base a la inflación que ronda el 100%, lo pasamos a 3 millones el piso. Esto también le permite al Concejo seguir teniendo control sobre esos movimientos de fondos, cuando se realizan acciones que van por fuera de lo que el presupuesto marca", sostuvo el concejal radical.

Finalmente, Viotti marcó con claridad la "identificación del intendente y de su espacio" con el Gobierno nacional y el kirchnerismo. "Nosotros le dejamos bien en claro que como parte de este espacio kirchnerista tanto el intendente como los concejales oficialistas deben hacerse cargo de la situación que vivimos, con una inflación fuera de control, y que afecta no solo a cada una de las familias, sino también al Municipio que todos los años pierde capacidad de llevar adelante políticas importantes. Hoy si no recibe fondos de la Provincia o de la Nación no puede hacer ni ciclovías con recursos propios", disparó.



MÁS PROYECTOS

El Concejo aprobó un proyecto impulsado por Mársico que declara de interés municipal el 30º aniversario de la Asociación Ferromodelistas y Amigos del Ferrocarril Rafaela, que fue creada en marzo de 1992 en la casa particular de Raúl Giménez, quien continúa al frente de la entidad y ayer estuvo junto a otros dirigentes en el recinto para recibir la declaratoria.

Por otra parte, y a pesar de las críticas de la oposición por desprolijidad y falta de planificación, los ediles refrendaron el decreto del 7 de diciembre pasado firmado por el intendente Castellano y los secretarios de Producción, Empleo e Innovación Diego Peiretti y de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, para que los bares Tres56 y Cyrano ocupen el espacio público con mesas y sillas sobre la calzada, delimitando el sector con la colocación de bolardos y macetas, sin pagar nuevos tributos al Municipio. Si bien el oficialista Martín Racca pidió "disculpas por estas desprolijidades" no pudo frenar críticas de Ceferino y Alejandra Sagardoy entre otros porque "se hizo todo mal, con una improvisación alarmante".

Sin discusión, los ediles también autorizaron la adhesión de Rafaela al programa provincial Caminos de la Ruralidad, que habilitará inversión en trazas de tierra con un mejorado para garantizar la transitabilidad. La ecuación es simple: la Provincia aporta materiales, el Municipio equipos y personal en tanto que los productores fondos para el mantenimiento. "Es un programa creado por el gobernador (Omar) Perotti a través de un decreto en 2020, que consiste en mejorar los caminos rurales para potenciar el desarrollo urbano y rural. Beneficia a productores para sacar de sus campos lo que producen y a las familias porque los chicas y chicos pueden llegar a las escuelas rurales", explicó Senn.