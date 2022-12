El Municipio no abrirá hoy por el asueto al personal

Con motivo de este fin de semana festivo, el Municipio brindará algunos de sus habituales servicios de manera diferenciada. Hoy sus dependencias permanecerán cerradas y no se cobra estacionamiento medido. Pero sí circularán los minibuses y se recolectarán residuos.

La Municipalidad de Rafaela informa cómo será la prestación de los servicios para hoy, mañana y el domingo 1ro. de enero, dado el fin de semana afectado por la fiesta de Año Nuevo.

En realidad, la mayoría del personal municipal hoy disfrutará de un asueto administrativo otorgado por el intendente, Luis Castellano. En la provincia de Santa Fe, el gobernador, Omar Perotti dispuso idéntica medida para este viernes que recién fue confirmada hace tres días por el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri. Y a nivel nacional también rige el asueto para toda la administración pública por decisión del presidente, Alberto Fernández.

En el caso de Rafaela, hoy no habrá atención al público en el subsuelo del edificio municipal ni en el Departamento de Licencia de Conducir y otras dependencias. La Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC), no brindará hoy su servicio pero mañana será normal, en el horario de 8:00 a 12:00. Con respecto al Transporte Público de Pasajeros, todas sus líneas circularán hoy en forma normal aunque mañana no funcionará, según informó el Municipio.

Los residuos domiciliarios se retirarán con normalidad: hoy y el domingo, los vecinos deberán disponer los biodegradables, mientras que el lunes se volverán a retirar los recuperables. La recolección de patio también será de manera normal, debiendo sacar los residuos los vecinos del sector 1 a partir del domingo por la tarde-noche. Cabe recordar que el sector 1 está integrado por los barrios: 30 de Octubre, Mosconi, Central Córdoba, Villa del Parque, Villa Podio, Fátima, 2 de Abril, Pablo Pizzurno, La Cañada, El Bosque y Loteo Plaza Grande.

El Eco Punto (frente al Cementerio) estará abierto con servicio normal hoy y mañana en el horario de 8:00 a 19:00, en tanto que el Complejo Ambiental (Relleno Sanitario) funcionará hoy con horario reducido de 7:00 a 12:30, y el sábado se retomará el horario normal de 7:00 a 12:30 horas.

El Cementerio abrirá en los horarios habituales para visitas, de 7:30 a 18:30, quedando la administración cerrada con guardias en caso de sepelios desde el viernes al domingo. Por último, la línea telefónica 147 “Rafaela Responde” trabajará solo a través del contestador automático.