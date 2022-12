Los protectores solares aumentaron entre el doble y el triple en lo que va del año

El verano 2022/23 está dando sus primeros pasos y todo apunta a que será más caluroso que el del año pasado. En nuestro caso las piletas, donde en estos días los niños han iniciado la colonia de vacaciones, y en otros los ríos, arroyos, lagunas y en especial la playa son el mejor remedio para apaciguar un poco las altas temperaturas e invitan a disfrutar del calor, ya sea a la hora de irse de vacaciones o bien pasar algún fin de semana en algún centro turístico cercano a Rafaela. Pero con ellas, los peligros de exponerse al sol sin protección vuelven a estar en escena, una costumbre en esta época del año, aunque lo recomendable es no hacerlo entre las 10 y las 16 horas para evitar algunos daños en la piel.

Y tanto a nivel nacional como local, con aumentos que en algunas marcas superan el 150% y una amplia variedad de precios, los protectores solares están siendo altamente demandados. Tras algunas consultas que realizó este Diario por farmacias, perfumerías y supermercados alcanzaron para comprobar el salto en el valor de las pantallas solares en lo que va de este año que está por finalizar, un elemento indispensable para los meses más calurosos, ya no solo en la "pile", en la playa o en la costa, sino también para caminar por la ciudad.

Y encima, el sol, además, parece estar más fuerte que otros años. En este sentido, el uso de protectores solares resulta esencial, pero el bolsillo también influye. Si bien hay diferentes valores, los envases de 250 gramos (los más vendidos) parten desde los $1500 y pueden, incluso, superar los $ 4.000. Muchos valen el doble e incluso el triple que el verano pasado, claro está como consecuencia de la inflación.

A la hora de elegir, la marca hace a la diferencia, tanto por el precio como por la calidad. Los protectores de las marcas más reconocidas -como Dermaglós, Bagovit, Nivea, Hawaian Tropic o Rayito de Sol, entre otras-, en envases de 250 gramos, cuestan al menos $1700 y unos pocos -de baja calidad- se venden alrededor de $1000. En las góndolas, la amplia mayoría de estos productos supera los $2000 y varios cuestan incluso más de $3000. Unos pocos, de marcas más caras, se comercializan por alrededor de $4000, mientras que algunos autobronceadores rozan los $6000.

Según un reconocido farmacéutico de Rafaela, los protectores de mayor demanda son los de “gama media”, es decir, ni los más económicos ni los más costosos. "Durante el verano hay que usar todo el tiempo el protector solar, desde la mañana hasta la tarde, ya sea para hacer algún mandado y meterse a la pileta, ya que en todo momento vamos a estar en contacto con el sol, y hacerlo 2 o 3 veces por día y prácticamente en todo el cuerpo. Inclusive, hay que hacerlo hasta en los días que está nublado", expresó el profesional.

Años atrás existían los bronceadores, luego empezaron a aparecer los protectores con baja protección y ahora los protectores vienen de 20 de factor de protección en adelante, hasta 85. Y lo que recomendamos es que se proteja del 50 para arriba, en especial en niños y personas mayores o con problemas de piel".

Y en relación a las ventas en estos días, el farmacéutico detalló que "generalmente la gente elige las líneas de valores intermedios sin perder seguridad protectora, como Bagovit, Dermaglós y Nivea". Los precios varían de acuerdo al formato del producto. Las lociones y cremas son más económicas que las alternativas en aerosol, por poner un ejemplo. Respecto al factor más elegido, las lociones de protección 50 son las más vendidas, siendo también las que mejor resguardan a la piel de los rayos ultravioletas. “Un protector de línea intermedia, dependiendo del tamaño del envase y el factor de protección, oscila entre $2000 y $3000”, mientras que “los protectores de línea superior van desde $3500 a $ 6500 pesos”, aunque “hay un gran abanico de valores para que cada familia encuentre lo que se adecue a sus posibilidades”, agregó el boticario.



RECOMENDACIONES

Evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16, utilizar siempre protector incluso los días nublados y utilizar lentes de sol con protección, son sólo algunos de los consejos de especialistas para prevenir el cáncer de piel, el más común de todos los tipos de cáncer. El Colegio de Farmacéuticos recomienda a la gente “que se fijen la protección uvB y uvA, porque hay muchas líneas económicas que tienen alta protección uvB y una protección uvA muy pobre, y estos rayos son muy nocivos para la salud”. En tanto, los dermatólogos remarcan la necesidad de que toda persona que se exponga al sol por tiempo prolongado utilice pantalla solar y, en particular, advierten que hay que “evitar la exposición al sol en menores de 1 año y aplicar una película uniforme y generosa de protector solar con filtro uvB y uvA, 15-30 minutos antes de la exposición al sol”. Esta aplicación debe repetirse cada dos horas y después de sudar o nadar; también ayuda utilizar ropa holgada, de trama ajustada y colores oscuros.



MENORES DE EDAD

En cuanto a los bebés y niños, los expertos desaconsejan utilizar protectores solares en menores de 6 meses. Directamente, advierten que lo mejor es no exponerlos al sol, menos aún con altas temperaturas. En tanto, para los menores de entre 6 meses y 2 años, aconsejan utilizar protectores inorgánicos como el dióxido de titanio y el óxido de zinc, que son menos irritantes. Para los niños y niñas mayores de 2 años recomiendan utilizar los protectores solares de calidad y consultar al pediatra ante la aparición de reacciones alérgicas.



EL DAÑO SOLAR NO SE QUITA

La Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) lanzó su tradicional campaña anual de prevención del cáncer de piel, que busca concientizar sobre el daño que causa la exposición solar. Expertos de la Sociedad Argentina de Dermatología advierten que “el daño solar no es quita”, es decir, que es acumulativo, y que el cáncer de piel suele manifestarse en edades más avanzadas y pieles más claras. En ese sentido, recomiendan protegerse, evitando el daño que causa la exposición solar. Asimismo, sugieren evitar, en lo posible, la exposición solar entre 10 de la mañana y 4 de la tarde, cuando los rayos ultravioletas son más intensos. “Tenemos que dejar de lado el concepto de que el bronceado es saludable porque ya está científicamente demostrado que solo puede ser dañino en el largo plazo”, expresó Carla Minaudo, médica dermatóloga miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología y del comité de la Campaña de Prevención de Cáncer de Piel. Las exposiciones reiteradas e indiscriminadas producen, a largo plazo, un envejecimiento prematuro, y en algunos casos, lesiones precancerosas y cáncer de piel.