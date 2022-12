Nuevas reglas del rugby

En procura de intentar acelerar el juego y hacerlo más entretenido, World Rugby resolvió instrumentar una serie de modificaciones en las leyes del reglamento, que entrarán en vigencia en todo el mundo a partir del 1º de enero de 2023. Como se indicó, el objetivo principal de las nuevas reglas es mejorar y despertar más interés en la gente, pero sin descuidar la seguridad del jugador y el espectáculo.

Las modificaciones mencionadas son las siguientes :-Ley 8.8d / Conversión. El pateador ejecuta la patada dentro de los 90 segundos (tiempo de juego) desde el momento en que se otorga el try, incluso si la pelota rueda y debe colocarse nuevamente. Sanción: La patada está anulada.

-Ley 8.21 / Penal. El remate debe ejecutarse dentro de los 60 segundos (tiempo de juego) desde el momento en que el equipo indicó su intención de hacerlo, incluso si la pelota rueda y debe colocarse nuevamente. Sanción: Se anula la patada y se concede un scrum.

-Ley 9.7d / No cometer demoras intencionales. Un jugador no debe perder tiempo. Sanción: free-kick.

-Ley 18.12 / Line. Los equipos deben formar el line sin demora. Sanción: free-kick.

-Ley 19.4 – Scrum. Los equipos deben estar listos para formar el scrum dentro de los 30 segundos posteriores a la marca. Sanción: free-kick.

Menos dependencia de las revisiones del Television Match Official (TMO). Se recuerda a los oficiales de partido que el actual protocolo del TMO tiene como objetivo identificar y garantizar que las infracciones claras y obvias se traten en el campo de juego.

Menos intervenciones de los aguateros. La normativa de limitar el número de aguateros a dos y la reducción de los tiempos de ingreso al campo han logrado reducir las paradas innecesarias. Sin embargo, la creación de ventanas fijas para tomar agua ha creado la impresión de interrumpir el juego, incluso si esa agua se tomó durante una parada natural (penales a los palos/lesión/revisión de TMO).

Penalizar las acciones negativas de los jugadores. Se les pedirá a los árbitros que sean fuertes con las acciones negativas de los jugadores. Por ejemplo, atrapar a los jugadores en el ruck y los primeros jugadores que llegan a esa formación sin apuntar a jugar la pelota.Se recuerda a los jugadores su responsabilidad de no quedarse ni irse con el balón en los penales; esto reduce las opciones de ataque del equipo no infractor y ralentiza el juego innecesariamente y será sancionado.

Penalizar a los jugadores con las manos en el suelo para soportar el peso corporal. Los jugadores que pongan sus manos en el suelo en tackles, rucks y mauls están sujetos a sanción, aunque se puede usar el juicio si el jugador está usando el suelo brevemente para mantener su propio equilibrio y estabilidad.

Definiciones de leyes y cláusulas relevantes:No estando de pie: Los jugadores no están de pie cuando cualquier otra parte del cuerpo está apoyada en el suelo o los jugadores están en el suelo.De pie: Los jugadores están de pie si ninguna otra parte de su cuerpo está apoyada en el suelo o los jugadores están en el suelo.

Ley de tackle 14.8a: Otros jugadores deben permanecer de pie y soltar la pelota y al portador de la pelota inmediatamente, y 14.8b Permanecer de pie cuando juegan la pelota.

Ley del ruck 15.12: Los jugadores deben esforzarse por permanecer de pie durante todo el ruck.

Ley de maul 16.9: Todos los demás jugadores en un maul deben esforzarse por mantenerse de pie.

Claridad sobre los knock-ons deliberados. Lo que es y lo que no es un knock-on deliberado a menudo es motivo de debate.