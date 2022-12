Se debe revisar el auto antes de salir a la ruta

Antes de salir a la ruta, hay que asegurarse de tener el auto en buen estado, no solo para evitar el mal momento de “quedarse tirado”, sino fundamentalmente por seguridad. A continuación, lo que se debe revisar sí o sí antes de arrancar rumbo a las vacaciones:

-Fluidos. Medir el aceite, el líquido refrigerante, el líquido de freno y el agua para el limpiaparabrisas.

-Frenos. Las altas temperaturas también afectan al buen desempeño de los frenos, dado que provoca un mayor desgaste en las pastillas. En este sentido, el mecánico será la persona que deberá determinar si es necesario cambiarlas. Una revisión en el taller antes de hacer cualquier viaje permitirá comprobar que estos y otros muchos elementos estén aptos.

-Neumáticos. Es clave revisar su estado y presión de manera regular, pero en verano cuando habitualmente se suelen hacer viajes largos a alta velocidad y acompañados de un calor extremo, es cuando hay que prestar especial atención a este punto.

-Sistema de refrigeración. Cuando la temperatura exterior supera los 40 grados, el nivel de evaporación del refrigerante es mayor. Por eso hay que estar atentos y controlar más seguido los niveles de todos los fluidos del vehículo para que no se recaliente ninguno de sus componentes. A su vez, es importante controlar que el radiador esté limpio ya que es el encargado de evitar que se caliente la rejilla exterior situada en la parte delantera del vehículo, que puede estar obstruido por hojas o plásticos. Cuanto más limpio, mejor realizará su función.

-Luces. Tanto su funcionamiento como la alineación. Esta última te va a permitir iluminar como corresponde la ruta pero además no encandilar a los que vienen de frente. Todo eso hace a la seguridad

-Batería. La batería es un producto activo que sufre desgaste con el tiempo, se use o no, y por lo tanto llega un momento en el que pierde todas sus prestaciones y deja de funcionar. Por eso, antes de las vacaciones, es más importante aún controlar la carga del alternador y el estado de la batería.

-Aire acondicionado. El calor en el auto es un enemigo de la seguridad, ya que con una temperatura exterior de 35 grados en adelante, nuestro tiempo de reacción aumenta en un 20 por ciento. Al radiador del aire acondicionado le aplica el mismo criterio de limpieza comentado anteriormente, hay que mantenerlo libre de hojas y otras obstrucciones.

-Suspensión. Estado general del tren delantero y los amortiguadores. No es un tema de confort sino de seguridad. Si el amortiguador está viejo el neumático “rebota” más, y en ese momento no se tiene el control del auto. (TN Autos)