Inauguraron 14 viviendas

BELLA ITALIA. - El senador por el departamento Castellanos Alcides Calvo estuvo presente en el acto de inauguración de las viviendas pertenecientes al Programa Nacional Casa Propia en la localidad de Bella Italia, del que formaron parte autoridades provinciales como Amado Zorzón, secretario de Hábitat, Urbanismo y Vivienda de Santa Fe, el presidente comunal Héctor Perotti con su equipo de trabajo, las 14 familias que están cumpliendo el sueño de contar con su casa propia, autoridades educativas, policiales y religiosas, medios de comunicación y vecinos en general.

El Programa Federal Casa Propia tiene por objetivo generar soluciones habitacionales en todo el territorio nacional a través de distintas líneas que abarcan la construcción de viviendas nuevas, refacciones o ampliaciones para el mejoramiento de las condiciones de hábitat, vivienda e infraestructura básica, la provisión de equipamiento comunitario y el otorgamiento de créditos para el acceso a un lote con servicios y/o para construir.

El financiamiento de estas viviendas es a 30 años por medio del Gobierno de la Nación,, esos fondos tienen que estar destinados a la construcción de nuevas viviendas, este programa prevé este mecanismo para que cada una de las localidades o la Provincia a través de la Secretaría de Hábitat, Urbanismo y Vivienda continúen generando nuevas posibilidades para los habitantes, propiciando el arraigo, el crecimiento demográfico y económico en las distintas localidades del departamento Castellanos.

El legislador provincial opinó al respecto “la verdad que es muy importante lo que estamos haciendo hoy, es mérito del programa pero principalmente de la gestión comunal de Héctor Perotti, la calidad constructiva es muy buena, lo más importante es brindar este programa que brinda una solución habitacional y que demuestra la articulación entre Nación y Provincia para tratar de que aquellas familias que no tengan un techo propio lo puedan lograr a través de este programa Casa Propia que cuenta con muchas tipologías y muchas posibilidades de ejecución, y vuelvo a recalcar para nosotros era nuestro objetivo”.

De la misma manera también expresó “sabemos muy bien que durante los últimos 12 años de la gestión anterior prácticamente no había programas similares no solamente en la Ciudad de Rafaela sino en ninguna localidad del Departamento y lo que se hizo fue en el año 2019 comenzar las gestiones que nos permiten estar habilitando muchas viviendas por estos momentos.

Además agregó, “queríamos agradecer al Gobierno Provincial, al gobernador Omar Perotti la posibilidad de ser nexo con el Gobierno Nacional, estas son las primeras 14 viviendas a nivel provincial que se inauguran con el modelo casa propia con el cual tenemos la expectativa de que los primeros días de enero se inicien las obras en las localidades de Maria Juana y Vila con esta misma tipología, además hace muy pocos días 20 localidades del departamento han firmado el desarrollo de vivienda en lote propio financiado por la Provincia lo que nos prepara para un 2023 realmente muy lindo con actos muy similar a estos en varias localidades del departamento”.