Dos influencers mostrarán en sus redes la edición 57° del Festival de Jesús María

Con mucha expectativa, este medio fue el primero en dar a conocer la gran noticia que Verónica Hoyos y Abel Ferreyra tenían guardada: ambos participarán de la nueva edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, desde un costado atractivo y novedoso. A través de las redes sociales, mostrarán todo lo que ocurre en un festival de esta categoría y representarán a Rafaela con su trabajo.

Como bien se sabe, las redes son una herramienta fundamental para llegar a una importante cantidad de personas o "seguidores" y difundir de una manera dinámica. Quienes las utilizan, conocen este potencial y lo usan a su favor. Por este motivo, tanto Verónica como Abel, generan un contenido diferente que llega a la gente interesada y a los que también quieren saber un poco más sobre el tema.

Con presencia en diferentes puntos de la provincia, recorren festivales, clubes, encuentros de jineteadas, entre otros espacios. Su fuerte es Instagram, con más de 29.000 seguidores y TikTok, en donde cuentan con más de 75.000 personas que gustosas miran sus videos, los cuales tienen un gran número de vistas. Con el correr del tiempo, ellos superaron sus propias expectativas. En un vivo que se realizó en la red social de este medio, comentaron que son amigos de toda la vida pero que comenzaron con esta actividad hace poco tiempo. Si la unión hace la fuerza, este dúo demuestra con su química, que se puede llegar a todas partes gracias a la dedicación y el esfuerzo continuo. Sin embargo, también afirman tener cada uno su espacio, sus logros personales y sus características individuales que los identifican.

En diálogo con La Opinión, Verónica Hoyos dijo: "Para nosotros fue una sorpresa por que el festival tiene diferentes cláusulas para poder acreditarse y trabajar, y no somos un medio... de todo modos preguntamos si podíamos inscribirnos como influencers, creadores de videos de jineteadas y peñas, y difusión en redes. Al cabo de unos días, recibimos la noticia de que íbamos a poder acreditarnos. Ahí comenzaron nuestros preparativos de look y digitalización".

El trabajo de los influencers es cada vez más notable y difundido. Suelen ser personas apasionadas por diferentes temas, que eligen compartir en las redes su visión particular de aquello que los apasiona, y eso los vuelve expertos, capaces de marcar tendencia y generar cambios en los hábitos de consumo. Esto implica que estén en constante actualización, que sigan las leyes de los algoritmos y generen contenido diariamente. Es un trabajo que necesita de paciencia y gran ambición.

"Estamos muy expectantes ya que es un festival muy grande a nivel latinoamericano. Vamos a dejar todo nuestro empeño y creemos que tenemos la capacidad y los elementos para realizar un buen trabajo. Además, tenemos la posibilidad de volver en el año 2024 pero con un contrato", afirma Verónica. Según miembros del Festival, son los únicos influencers que realizarán contenido para las redes sociales. Ellos mismos les confirmaron que los tendrán a prueba para así después, si tiene una buena repercusión, invitarlos a la edición 2024.

Ellos estarán los días que dure el Festival, participando de las conferencias de prensa y cubriendo a los diferentes artistas, al publico presente y a las jineteadas. Asimismo harán notas y videos.

"Estamos felices de haber logrado una meta que nos propusimos cuando comenzamos este trabajo", concluye Verónica.



PROGRAMACIÓN

DEL FESTIVAL

Hace algunas semanas se anunció la grilla de la que será su edición número 57, que se desarrollará entre el 6 y el 16 de enero de 2023 y tendrá, como de costumbre, su epicentro el anfiteatro José Hernández.

Las autoridades del evento jesusmariense confirmaron el listado de artistas que estará presente en esta segunda edición presencial luego de la histórica suspensión de enero de 2021 a raíz de la pandemia. Según informaron desde la organización, el costo total de esta edición ascenderá a los 350 millones de pesos.

Además de las figuras máximas del universo folklórico, se destaca nuevamente la participación de artistas vinculados a diferentes géneros de la música popular argentina, con el cuarteto como presencia reiterada para los cierres de varias de las noches.

A continuación, el listado de los nombres que pisarán el escenario Martín Fierro a lo largo de las 11 noches que tendrá Jesús María en su edición 2023.

Viernes 6 de enero

Abel Pintos, Jairo, Ceibo, Meibel, Efraín Colombo, Sonido Xtremo y El Chipatazo. Además, se realizará el acto inaugural “¡Viva la patria!”, con dirección general del Prof. Daniel “Cholo” Aguilar.

Sábado 7 de enero

Actuarán Soledad, Los Nocheros, Natalia Pastorutti, Francisco Benítez, Campedrinos, Agustín Fakelmman y su conjunto, Los Soles Tropicales y Cuerdas del Norte. También habrá una exhibición de Gendarmería Nacional y otra de pato a cargo de la Sociedad Rural de Jesús María.

Domingo 8 de enero

Tocarán Ahyre, Nahuel Pennisi, Maxi Gil, Emiliano Zerbini, Lautaro Rojas, Marina González, Loy Carrizo y el cierre estará a cargo del grupo cuartetero La Konga. Además, se realizará el desfile Unión de los Pueblos y las características tropillas entabladas.

Lunes 9 de enero

Se presentarán Los Tekis, Guitarreros, Kepiancó, Santiago Chumy, Marcos Basílico, La Bordona, Florencia Paz y nuevamente habrá final con pista de baile en el campo de la doma de la mano de Q’ Lokura. También se repetirán las tropillas entabladas.

Martes 10 de enero

Actuarán Sergio Galleguillo, Los Carabajal, Las Voces de Orán, Los Blancos, Los Vizcacheros, Orejanos, La Montonera y, al igual que domingo y lunes, también habrá cierre con cuarteto, en este caso con Ulises Bueno. Nuevamente, se podrán ver las tropillas entabladas en el campo de la doma.

Miércoles 11 de enero

Será el turno de Los Manseros Santiagueños, Indio Lucio Rojas, Lázaro Caballero, Alma Chaqueña, Christian Herrera y Matacos, Magalí Gómez y Marcela Ceballos. Las tropillas entabladas también volverán a ser parte de la programación.

Jueves 12 de enero

Se presentarán Luciano Pereyra, Dúo Coplanacu, Los Trajinantes, Jessica Benavidez, Los Pampas, Alma Carpera, Valeria Facelli y, para el cierre, Dale Q’ Va. Nuevamente se podrán ver las tropillas entabladas en el campo de la doma.

Viernes 13 de enero

El escenario Martín Fierro recibirá a El Chaqueño Palavecino, Los 4 de Córdoba, La Callejera, Cabales, Diego Gutiérrez, Anita Rodríguez, Claudia Lomeña y, para el cierre, será el turno del Loco Amato. Además, se realizará una exhibición a cargo de la compañía guacha Cruz del Sur.

Sábado 14 de enero

El segundo sábado tendrá a Jorge Rojas, Néstor Garnica, Lokallas, Roxana Carabajal, Paquito Ocaño, La Clave Trío, Cecilia Mezzadra, Vale el Trago y, como momento culmine de la noche, LBC y Eugenia Quevedo. Además, destrezas gauchas en el campo de la doma.

Domingo 15 de enero

En la jornada de cierre formal del festival, actuarán Los Palmeras, Sele Vera, Orellana Lucca, Coroico, Marcelo Bracamonte, el artista ganador del concurso que se realizará en el predio de Doña Pipa y, a manera de despedida bailable, Damián Córdoba. También actuará el ballet Pablo Pelizza.

Lunes 16 de enero

En la ya instalada noche extra, el público más joven que suele acceder a esta jornada anexa podrá disfrutar de Emilia Mernes, Rusherking, una edición adaptada de la fiesta Bresh y Chipote.



ENTRADAS

En cuanto a los tickets para la edición 57, las 10 noches que forman parte de la programación “histórica” del festival tendrán una entrada general de $ 3500 (más costo por servicio). El lunes 16, ese precio aumentará a $ 4000 más el servicio. Menores (de 5 a 11 años) y jubilados pagarán el 50% del ticket general en las 11 jornadas.

En cuanto a las plateas, las mismas tendrán un costo de entre $ 8000 y $ 12.000 (más el service charge) dependiendo de cada día. Las conservadoras, que se podrán ingresar durante todo el festival excepto el lunes 16, se cobrarán $ 3500.