"No hay otro igual"

Lionel Messi no para de enamorar a cada persona amante del fútbol alrededor del mundo. Esta vez fue el caso de Marc Ter Stegen, quien dijo sin dudar: "No hay ninguno igual que Leo. Se merece todo esto y que tenga la satisfacción que siempre necesitó".

"Creo que no hay ninguno igual que Leo, se merece todo esto y que tenga la satisfacción que siempre necesitaba. Para mí no hay debate sobre el tema", dijo el arquero en una entrevista con el diario español Mundo Deportivo.

En otro orden el alemán se refirió al papel de la Selección de Alemania en el Mundial de Qatar, en en el que quedó eliminada por diferencia de gol en la fase de grupos.

"Creo que como equipo podríamos haber hecho algo más, sobre todo en el primer partido, que lo teníamos súper controlado y acabamos perdiendo 2-1 contra Japón", analizó el guardameta.

"Con ese mal debut en el Mundial se complicó todo. Ya teníamos necesidades y después de perder ya fue más difícil. Después teníamos que jugar contra España, que tiene un gran equipo. Al final, por poco -y por España- quedamos eliminados", sostuvo el arquero, quien fue suplente de Manuel Neuer en la selección germana.