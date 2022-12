Mascherano, con 5 jugadores menos

Javier Mascherano ya tiene la cabeza puesta en los entrenamientos de la semana próxima con vistas al Sudamericano sub 20, que se disputará en Colombia del 19 de enero al 12 de febrero.

Todavía no hay lista definitiva pero el entrenador de la Selección Sub 20 ya tiene algunas certezas y no son positivas: Matías Soule, Alejandro Garnacho, los hermanos Carboni y Luka Romero no podrán estar presentes.

Juventus, Manchester United, Cagliari, Inter y Lazio tomaron la determinación de no ceder a sus respectivos jugadores para el torneo que comenzará el mes próximo.

La semana que viene los seleccionados hasta el momento por Mascherano estarán concentrados entre el 3 y el 7 de enero. El técnico dará la lista definitiva en medio de las prácticas, el 5 de enero, mientras que la delegación argentina viajará el 15 del mismo mes rumbo a Cali.



En la lista para los entrenamientos no aparece Alex Luna, el jugador de Atlético de Rafaela. Los convocados serían los siguientes: Gino Infantino (Rosario Central), Ulises Ciccioli (Rosario Central), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Nahuel Genez (Boca Juniors), Federico Gomes Gerth (Tigre), Francisco Gómez (Racing), Franco Herrera (Newell’s), Facundo Buonanotte (Brighton), Francisco Marco (Defensa y Justicia), Brian Aguilar (Lanús), Julián Aude (Lanús), Alejo Veliz (Rosario Central), Agustín Giay (San Lorenzo), Valentín Gómez (Vélez), Santiago Castro (Vélez), Benjamín Cremaschi (Inter de Miami), Gonzalo Álvez (Talleres), Tomás Palacios (Talleres), Julián Kadijevic (Comunicaciones), Julián Fernández (Vélez), Máximo Perrone (Vélez), Axel Encinas (River Plate), Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán),

Lucas Besozzi (Central Córdoba) y Nicolás Vallejo (Independiente).