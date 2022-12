Concejo: la última función del año para el Presupuesto

En la última sesión del año, el Concejo Municipal deberá lidiar a partir de las 9:00 con un amplio temario en el que se destaca, por lejos, el proyecto de Presupuesto Municipal 2023 aunque a diferencia de otros años dedicará menos tiempo a su tratamiento y aprobación. Es que a priori no hay posiciones antagónicas en torno a las partidas para obras públicas o programas, lo que agilizará el análisis pues habrá pocos números que corregir. ¿Quién querrá discutir en detalle sobre números que por efectos de la inflación cambian mes a mes?

El debate, de todos modos, tendrá los clásicos de siempre: la incorporación de contratados a la planta permanente y el monto límite a partir del cual el Departamento Ejecutivo está obligado a informar al Concejo cuando realiza redireccionamiento de partidas. El oficialismo intentará ampliar de 1.280 a 1.380 la plantilla de personal permanente del Municipio, lo que significa la creación de 100 nuevos cargos. La oposición, con mayoría, ya se plantó en que no votará ese pedido y que no está dispuesto a sumar nuevos empleados de planta. "A nivel nacional están haciendo un ajuste importante del gasto. Acá en Rafaela deberíamos, en tiempos difíciles, muy cuidadosos del dinero de los contribuyentes", señaló un concejal de Juntos por el Cambio.

Con respecto al piso para informar sobre la movilidad de partidas, el Ejecutivo aspira a que sea 6 millones de pesos. En la oposición ya rechazaron esa posibilidad y estarían dispuestos a que se puedan redireccionar partidas hasta 4 millones sin que pasen por el cuerpo legislativo. "La cifra no está cerrada, veremos en el recinto", agregó el concejal consultado.

En cuanto al Presupuesto, estima ingresos por 11.300 millones de pesos y egresos casi similares, con un superávit de 40 millones. Cerca del 30 por ciento de esa cantidad se destinará a financiar obra pública, con el refuerzo de fondos del Gobierno provincial en gran medida y de la Nación en menor medida.

En el 2023 hay elecciones: los rafaelinos elegirán intendente y cinco concejales. El presupuesto es clave para la gestión municipal que tiene al frente a Luis Castellano, quien lleva tres mandatos consecutivos y según anticipó, está decidido a buscar una nueva reelección. Sus principal adversario hoy ocupa una banca en el Concejo Municipal, Leonardo Viotti.



OTROS TEMAS

En el orden del día de la sesión, que marcará la despedida de la actividad legislativa pues mañana habrá asueto de todo el personal municipal, hay otros proyectos como el que declara de Interés Municipal al 30° aniversario de la Asociación de Ferromodelistas y Amigos del Ferrocarril Rafaela, que nació en la casa particular de Raúl Giménez el 20 de marzo de 1992. La entidad dedica grandes esfuerzos a conservar la memoria sobre la actividad del ferrocarril que aceleró el desarrollo y crecimiento de Rafaela. Y aún mantiene su esperanza para que se reactiven los ramales del ferrocarril Belgrano que atraviesan la ciudad.

Otro proyecto que se tratará hoy impulsa un suplemento a inhumadores en el Cementerio. "Los empleados que se desempeñan en el Cementerio Municipal, conviven diariamente con el dolor y sufrimiento de familiares y amigos. Por lo tanto, se solicita otorgar a los agentes que se desempeñan como inhumador-reductor, el pago suplemento zona, el cual se fijará en un 20% sobre la asignación de la categoría", propone la iniciativa.

Modificaciones a la ordenanza de tenencia de animales se suma a la lista de temas a tratar así como también la adhesión de la Municipalidad de Rafaela al programa provincial Caminos de la Ruralidad, lo que implicará la constitución de una Comisión Especial integrada por representantes de la Provincia, del Municipio y de productores, como la Sociedad Rural. En tal sentido, el Gobierno provincial aporta fondos y materiales, el Municipio personal y equipos para mejorar el estado de los caminos, como el N° 27, calle Tettamanti y la prolongación de los bulevares Yrigoyen y Lehmann. Después los productores serán los encargados de conservar las mejoras con aportes mensuales.

Otro proyecto establece la creación de un plan de pago especial para obras de pavimentación -hay frentistas que necesitan más cuotas para poder cancelar la deuda por contribución por mejoras con el Municipio-.



AGENDA DE MIÉRCOLES

Los secretarios de Gobierno y Participación, Jorge Muriel, y de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, concurrieron al Concejo por dos temas: el primero informar sobre un Convenio Urbanístico para urbanizar terrenos vecinos a la UNRaf, que se encuentran entre el campus de la misma y el barrio Amancay. El segundo es el proyecto por el cual el Ejecutivo solicita al cuerpo legislativo que refrende el Decreto Municipal Nº 54.163 que autoriza el uso y ocupación de la calzada de Bulevar Santa Fe, entre las calles Sargento Cabral/Pueyrredon y San Lorenzo/Gral. Güemes, para la colocación de mesas y sillas, con carácter permanente.

Los bares Tres56 y Cyrano compraron macetas y mojones para instalar en un sector de la calzada y de esa forma instalar mesas y sillas con el aval del Ejecutivo pero falta el del Concejo. Sin embargo, desde la oposición cuestionaron la metodología y por eso resolvieron postergar el tratamiento para marzo del año que viene.