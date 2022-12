Massa encuentra soluciones

El presidente Alberto Fernández destacó el rol del ministro de Economía, Sergio Massa, al afirmar que logró "soluciones a problemas de difícil solución". "Sergio ha demostrado una gran habilidad práctica para encontrar soluciones a problemas de difícil solución", enfatizó el jefe de Estado en diálogo con C5N.

En ese marco, el Presidente precisó: "Tenemos una mirada común de lo que debe ser la economía, para nosotros el déficit fiscal es malo. Cuando uno tiene que gastar lo que no tiene, eso es malo porque eso solo lo resuelve con endeudamiento o emisión, que son todos remedios que a la larga generan problemas en la economía".

"Cuando (el ex titular del Palacio de Hacienda) Martín Guzmán se fue, que se generó un momento de inestabilidad económica real, lo que nos hicieron...Hicieron todo lo posible, hicieron tambalear el dólar, quisieron llevarnos el dólar a cualquier precio, jugaron con el juego del dólar blue de una manera totalmente irresponsable. Seriamente me pregunto si son conscientes del enorme daño que hacen", subrayó Fernández.

En ese sentido, el Presidente aseguró que durante su Gobierno tuvo que "padecer una campaña de desaliento permanente" y ejemplificó: "Decían que íbamos a tener un diciembre inmanejable y que no íbamos a poder cumplir con las metas con el Fondo Monetario Internacional, pero nada de eso pasó".

Para el jefe de Estado, los datos de la economía son "muy auspiciosos", ya que "contra todo pronóstico" la Argentina "creció en estos tres años", y afirmó que se terminará el año "con un crecimiento cercano al 6 por ciento".