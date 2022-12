Fernández contra la Corte y confiado en una victoria del Frente de Todos en 2023

El presidente Alberto Fernández afirmó que "el Frente de Todos va a ganar" las elecciones presidenciales de 2023, ya que "la gente poco a poco se está dando cuenta de cómo es la historia". "Mi primer preocupación es que el Frente de Todos gane las elecciones. Mi primer preocupación no es mi reelección. El Frente de Todos va a ganar, no tengo ninguna duda, porque la gente poco a poco se está dando cuenta de cómo es la historia", enfatizó Fernández.

En diálogo con C5N, el Presidente destacó: "Hay una frase de (el expresidente de Estados Unidos Abraham) Lincoln que me parece que está empezando a hacer efecto. Lincoln dijo alguna vez 'Se les puede mentir a todos algún tiempo, también se les puede mentir a algunos todo el tiempo, lo que no se puede hacer es mentirle a todos todo el tiempo'. Ya se empezaron a dar cuenta de cómo son las cosas".

"Los argentinos estoy seguro de que están advirtiendo de que les presentaron un panorama que no era el real y están empezando a valorar los esfuerzos que hicimos como sociedad, no que hizo solamente el Gobierno", resaltó el jefe de Estado.

En esa línea, Alberto Fernández afirmó que el Frente está "absolutamente competitivo", aunque reconoció: "No estamos con la misma fortaleza que en 2019, eso es verdad". "Estoy seguro, ningún pueblo se suicida. Mi primer deber es garantizar la unidad, y cuando hablo de las PASO es para que nadie se vaya y deje los pies adentro del plato", subrayó el mandatario, aprovechando la oportunidad para fijar posición respecto de las elecciones primarias.

En su defensa por las PASO, explicó: "Para eliminarlas hace falta una ley y nadie me demostró que existan los votos. En el Frente de Todos tiene que darse un sistema armónico de convivencia y resolución de diferencias. Me voy a poner al frente de ese trabajo y voy a consensuar con todos".

"El que se quiera presentar que se presente, el que quiera competir que compita. Y que sea nuestro candidato el que tenga más posibilidades de ganar la elección", puntualizó.



"LO QUE HA HECHO ES

TORCIDO, NO ES DERECHO"

Fernández calificó como "torcido" el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que obliga al Gobierno nacional a devolverle a la Ciudad los fondos coparticipables. "Lo que ha hecho la Corte es algo torcido, no es derecho", enfatizó Fernández en diálogo con C5N y argumentó: "Es todo una locura. Si cumplo con el fallo de la Corte, incumplo con la ley de Presupuesto, que dice que no pague".

En ese marco, el jefe de Estado precisó: "Para poder cumplir con un fallo tengo que tener los recursos para poder afrontarlo. La solución que tengo es que el Congreso me amplíe el Presupuesto, o cree nuevos impuestos, pero la sentencia es incumplible en los términos que la Corte ha dicho".

"La única forma que tengo de cumplir, para que vean mi buena voluntad de no levantarnos contra el Poder Judicial, tengo un remanente de bonos que puedo afectar al cumplimiento de lo que usted pide. Y esto se tradujo en que el viernes dijeron que yo había desobedecido la sentencia. Y después dijeron que la cumplí. Y luego Larreta dijo que me iban a denunciar por no haberla cumplido", cuestionó.

Para Fernández, en el fallo la Corte se extralimitó "de un modo modo muy peligroso y grave", pero sostuvo que la solución no pasa por la cantidad de miembros sino que "se necesita que retomen la senda del derecho".

Consultado sobre la posibilidad de impulsar un juicio político contra los jueces de la Corte, sostuvo: "Estamos estudiando la situación. El Presidente no tiene entre sus funciones promover el juicio político. La verdad estoy viendo con mucha preocupación lo que está pasando y se lo he planteado a los gobernadores".