Perotti anunció obras para Rosario por casi 50 mil millones de pesos

El gobernador Omar Perotti anunció este miércoles un paquete de importantes obras de infraestructura para las ciudades de Rosario y Funes, por casi 50 mil millones de pesos. Entre ellas, se encuentra la transformación en boulevard de la calle Galindo; la remodelación de Ayacucho y de Avenida Seguí; la construcción de la Avenida Jorge Newbery; la ampliación y remodelación de la Escuela E.E.T. Nº 392 Juramento a la Bandera; la construcción de la Escuela Primaria Barrio Nuevo Alberdi; la construcción de 1.464 nuevas viviendas para Rosario; la finalización de la Nueva Terminal Flexible del Aeropuerto Internacional de Rosario; la construcción de SALTA 2141: Espacio Cultural y Educativo de la Memoria y la Música, y la obra de cloacas para el Hospital Regional Sur.

En la oportunidad, el mandatario santafesino destacó: “Son obras importantes en volumen, son obras que impactan, son obras que complementan lo básico con obras de las que no se ven, pero que generan un alto impacto en la calidad de vida y fundamentalmente en la cuestión ambiental. Estas sí que se ven, tienen que generar una mayor comunicación, una mayor posibilidad de aprovechar los tiempos en esos desplazamientos y en la seguridad que tengamos, quienes utilizamos esas infraestructuras diariamente”, subrayó Perotti.

Luego, el gobernador agregó que “nuestra preocupación porque sigamos generando obras, sigamos generando fuertes inversiones, tiene que ver con la necesidad de impulsar oportunidades y mano de obra. Tenemos ese desafío, porque afrontar la mejora en la seguridad significa intervenir e invertir fuerte”, sostuvo. Asimismo, remarcó la importancia de hacerlo en forma coordinada con los gobiernos locales: “Estas inversiones disparan la posibilidad de obras complementarias que el municipio no puede poner en marcha si no tiene los abastecimientos necesarios. Habrá un despliegue muy fuerte de obras, de aquí en más. Muchos nos preguntan cuál es la marca que va a dejar el gobierno en Rosario, cuál va a ser la obra; y son estas las obras”, enfatizó el gobernador. Sobre el final, Perotti resaltó que “esa es la decisión que hemos tomado desde el primer día: sacar de los papeles un montón de anuncios y ponerlos en la realidad, porque estamos convencidos de que mejora la calidad de vida, genera oportunidades laborales, mejora las condiciones, fundamentalmente en los sectores de mayor conflictividad, incorporándolos, haciéndolos sentir parte”, dijo. Y agregó: “Son inversiones que nos ayudan, como el agua potable, las cloacas, a impactar sobre la salud y sobre el cuidado del ambiente”, finalizó el gobernador de la provincia. A su turno, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, dijo que “quiero que se entienda el encadenamiento de las obras, lo más importante, además de la fuerte inversión es entender el impacto que tiene junto con otras obras que se están desarrollando. Lo digo porque en esta Argentina es difícil hacer esto que es trabajar en conjunto sobre el territorio y ver cómo trabajando en conjunto, todos los niveles del estado, se resuelven los problemas de la gente”. Finalmente, destacó la importancia de la obra de cloacas para el sur de la ciudad y la obra de la planta depuradora de líquidos cloacales.