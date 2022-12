Comenzó una nueva edición del Programa “Todos al Agua”

La Municipalidad de Rafaela lleva adelante el programa “Todos al agua”, dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años que viven en nuestra ciudad y que tiene como objetivo la inclusión social desde un lugar de recreación y aprendizaje.

Los interesados en participar deben inscribirse en la sede vecinal de su sector con la planilla remitida por la Subsecretaría de Deportes y Recreación.

Este programa municipal es gratuito y se desarrolla durante los meses de diciembre, enero y febrero, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 12:00. Este año se utilizará la pileta municipal de la Granja El Ceibo, la del CEF N°53 y una nueva, ubicada en el Centro de Día Oeste (ex Club Policial). “El 26 de diciembre comenzó el tradicional programa municipal Todos al Agua. Este año con la particularidad de la incorporación de un nuevo natatorio para que los 26 barrios que participan tengan piletas en sus zonas cercanas y así descentralizar a los chicos y chicas concurrentes”, manifestó el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio. “A las dos piletas que el municipio ya tenía, estas son las del CEF Nº 57 que funciona en el Parque Balneario y a la ubicada en la Granja El Ceibo (calles Chaco y J. V. Gonzalez) se le suma la situada en el ex Club Policial, ahora Centro de Día Oeste, en Av. Luis Fanti”, destacó Podio.

El cierre del programa será el 25 de febrero, teniendo en cuenta que la propuesta es que los chicos y chicas tengan actividades para hacer en esta época donde no hay clases.

Además de “Todos al Agua”, sigue funcionando el programa de Escuelitas Deportivas Municipales, donde se practica fútbol y hockey. En enero va a estar retomando las actividades; de modo que los chicos, por la mañana, van a tener colonia de vacaciones, y por la tarde podrán ir a las escuelitas deportivas.



PERIODOS DESTINADOS

A CADA BARRIO

Se continuará trabajando con la modalidad de períodos destinados a cada barrio para asistir. Cada uno de ellos será informado previamente para la realización de las inscripciones. En este marco, del 26 de diciembre del 2022 al 13 de enero del 2023, en la pileta municipal de la Granja El Ceibo, será el turno de los barrios Italia, Villa Dominga y Luján. En la misma fecha, pero en la pileta del Centro de Día Oeste, lo harán los barrios Jardín, Amancay, Martín Fierro.

En tanto, del 2 al 31 de enero, en la pileta del CEF N°53, podrán disfrutar de este programa los barrios 2 de Abril, Villa Podio, Fátima, Belgrano, Villa Rosas y Villa del Parque.



ESCUELITA DE NATACIÓN

En el predio de la pileta municipal Granja “El Ceibo” (Chaco y Joaquín V. González), de 14:00 a 17:00, se desarrollará la escuelita de natación para todas las personas interesadas de 12 años en adelante. En tanto, en el Centro de Día Oeste, por la tarde, se desarrollarán actividades deportivas, recreativas y acuáticas destinadas a niños y niñas de 6 a 12 años.