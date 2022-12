Encuentro de egresados de los programas educativos municipales

En el Pasaje de las Artes se realizó un agasajo especial a los egresados y egresadas que participaron de los programas del Departamento de Inclusión Educativa. Se trató de un reconocimiento al esfuerzo y el compromiso asumido para concretar el objetivo de concluir la educación secundaria. Además, un encuentro para celebrar las oportunidades que posibilitan las políticas educativas que se vienen desarrollando desde el Estado local para que todos los chicos y las chicas logren finalizar sus estudios secundarios.

El evento contó con la presencia del intendente Luis Castellano; la secretaria de Educación, Mariana Andereggen; la coordinadora general de la Secretaría de Educación, Guillermina Vitaloni; coordinadoras, docentes y familiares de los egresados y egresadas.

Durante estos últimos meses, el Seguila! acompañó a 79 estudiantes, de los cuales 23 lograron terminar la secundaria. Por otra parte, la Línea de Acompañamiento para Jóvenes y Adultos (LAJA) logró acompañar a 5 egresados y egresadas.

De la misma manera, el equipo del Seguila! Igual trabajó con 19 estudiantes, de los cuales 15 se graduaron este año. La particularidad de este programa tiene que ver con el beneficio de gestionar la posibilidad de que sus hijos e hijas puedan ser parte de los Jardines Municipales o bien, otorgándoles una ayuda económica.

La modalidad, en todos los casos fue presencial y en diferentes sectores de la ciudad para que los y las estudiantes tengan más facilidades de poder asistir y prepararse académicamente.

Fue un encuentro emocionante donde se pudieron apreciar los testimonios de egresados y egresadas que pasaron por los programas educativos de la Municipalidad, y al finalizar se hizo entrega de unos certificados que dan cuenta de este trayecto realizado.

Uno de los estudiantes, Daniel Bonzi dijo: “Lo hice por un tema laboral, pero se transformó en un objetivo personal. Me sentí muy acompañado, los profes tienen paciencia, son flexibles con los horarios, te preguntan cómo vas rindiendo. El que pueda que aproveche está oportunidad".

Por otra parte, Mélani Farias agregó: "Para mí fue muy importante el apoyo y el acompañamiento que nos dieron. A veces las mamás, tenemos ese momento en el que pensamos que no vamos a poder seguir el secundario, que nos va costar pero lo podemos lograr. Me sirvió muchísimo, sobre todo los talleres, porque el equipo se esfuerza un montón para que podamos compartir. No importa si tenés 20, 30, 40 o 50 años, lo que importa es que estás terminando el secundario, estás terminando una etapa".

Durante el encuentro, el intendente Luis Castellano agradeció los testimonios de los y las estudiantes y comentó: "Creo que a nosotros, los gobiernos locales, los municipios, nos queda esa responsabilidad de poder llevar adelante un proceso en donde la palabra Inclusión, sea una palabra viva, una palabra cierta, sea una palabra veraz. Yo creo que la mejor manera de incluir es aprendiendo. La educación es la clave del desarrollo. Ningún país puede desarrollarse si no tiene una comunidad que se eduque, que conozca, que sepa. Y que además de todo sienta que humanamente levanta su techo”.

“Hoy se puede estudiar a cualquier edad. Y las propuestas tan variadas que hay están para cualquier edad, y eso hay que aprovecharlo porque nos sigue poniendo en horizonte de un futuro mejor", cerró.

A su turno, Andereggen comentó que “fomentar y generar herramientas para igualar oportunidades es un eje central de las políticas educativas que venimos llevando a cabo. Nos enorgullece estar presentes y acompañar los cierres tan esperados por los y las protagonistas, y también por las familias”.