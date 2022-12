La historia que merece conocerse de un adelantado en la industria del automóvil

Henry Ford, nacido el 30 de julio de 1863 en el municipio de Springwells, en el estado de Michigan, fundó la automotriz Ford Motor Company en el año 1903 y el Ford T que introdujo en el mercado revolucionó el transporte de todo Estados Unidos en materia automovilística.

El ingeniero y empresario nació en una granja, en el seno de una familia muy pobre, en un pueblo rural cercano a Detroit. Su pasión por los autos surgió en 1873 cuando vio una máquina autopropulsada a vapor que estaba rota y que se usaba para fines agrícolas. En esa oportunidad, al niño de solamente 10 años le enseñaron a cambiar el motor y también a manejarla.

En ese preciso momento el pequeño Henry descubrió en sí mismo una capacidad para arreglar objetos, como un reloj pulsera de su padre que estaba roto y lo hizo funcionar.

Seis años más tarde, siendo un adolescente, viajó a Detroit para trabajar como aprendiz de maquinista, primero en James F. Flower & Bros. y más tarde en Detroit Dry Dock Co, donde se convenció que su futuro estaba relacionado con la industria automotriz.

Más tarde y cuando era jefe en la compañía Edison comenzó a tener el dinero suficiente como para destinarlo a sus propios experimentos con motores de gasolina. Finalmente, creó un exitoso cuadriciclo, pero no se conformó solo con eso, sino que desarrolló ideas para potenciarlo.

Fue en el año 1903 cuando fundó Ford Motor Company y decidió hacer una exhibición para mostrar el valor del proyecto empresarial: uno de sus coches completó la distancia de una milla en el lago helado de St. Clair, en Míchigan, en 39,4 segundos, batiendo el récord de velocidad en tierra.

Además, le ofreció a los trabajadores un pago de 5 dólares por día, lo cual era el doble de lo que un empleado cobraba en esa época, comprometiendo a partir de esa oferta a los mejores mecánicos de Detroit para que se incorporen a la Ford Motor Company. Por su capital humano y la experiencia de sus trabajadores, la empresa comenzó a posicionarse entre las mejores del país y construyó una gran fábrica para abastecerse de la materia prima de sus automóviles.

El revolucionario Ford T se lanzó en 1908, presentando una gran cantidad de innovaciones como el volante a la izquierda, algo que la gran mayoría de las otras compañías luego copiarían. El motor y la transmisión iban cerrados, los cuatro cilindros encajados en un sólido bloque, mientras que la suspensión funcionaba mediante dos muelles semielípticos.

Pero pocos años más tarde se dio cuenta de que no alcanzaba solo con el Ford T y debía fabricar distintos tipos de modelos para que sus clientes tuviesen una amplia variedad de productos. El siguiente vehículo que diseñó fue el Ford A en el año 1927.

Henry Ford no es solo conocido por ser un pionero en la industria automotriz, sino por buscar el bienestar de sus empleados. Por ejemplo, redujo la jornada laboral de 9 a 8 horas diarias. En un principio fue criticado, pero con el tiempo demostró que, gracias al incremento salarial mencionado con anterioridad, sus propios empleados podían comprar los autos que fabricaban e impulsaba la economía.

Durante toda su exitosa carrera empresarial abrió plantas alrededor del mundo, apostó por la aviación y creó una fundación para promocionar el bienestar de la gente.

Al momento de morir, el 7 de abril de 1947 a los 83 años, en Dearborn, también en el estado de Michigan, tenía una fortuna que hoy equivaldría a unos 200.000 millones de dólares, según el sitio Celebrity Net Worth.

En la actualidad, su compañía sigue siendo una de las marcas de automotrices más importantes y prestigiosa en el mundo.