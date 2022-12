Los "Europibes" seguidos por Scaloni

BUENOS AIRES, 29 (NA) - Luego de la conquista de la Copa del Mundo de Qatar y, con el retiro de Lionel Messi o Ángel Di María como una posibilidad cercana, Lionel Scaloni previno los escenarios posibles y, junto a un trabajo de scouting de Juan Martín Tassi, piensa en los ´Europibes´ -juveniles que nacieron en Europa con descendencia albiceleste o que se mudaron al viejo continente, y otros puntos del mundo- como el futuro de la Selección.

Algunos ya fueron convocados en el proceso de Scaloni con el fin de ´blindarlos´ de ofertas de otras selecciones y otros aún no fueron convocados pero son seguidos de cerca por el scout de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Juan Martín Tassi. El scout tuvo su pasado como preparador físico de Quilmes, San Lorenzo y en las juveniles de Estudiantes hasta conectar con Bernardo Romeo -ex San Lorenzo y coordinador de selecciones juveniles- que lo propuso para instalarse en Madrid y realizar el trabajo de scouting en Europa de futbolistas juveniles argentinos o de descendencia albiceleste.

Según Tassi, hay una base en AFA de alrededor de 400 jugadores sub-20 los cuales están en dispersos en el Mundo por diferentes razones como la ida de sus padres de la Argentina debido a la crisis del 2001, familiares de exiliados de la última dictadura cívico militar, hijos de ex futbolistas que hicieron carrera en el extranjero, progenitores que se llevaron a sus hijos de clubes argentinos mediante la famosa Patria potestad o, simplemente, padres que emigraron sin motivo alguno y formaron familia en otras Naciones.

Nacido el 1 de julio de 2004 en Madrid, Alejandro Garnacho es uno de los referentes de los ´Europibe´, ya que es hijo de padre español y de Patricia Ferreyra Fernández, su madre argentina que le inculcó el sentido de pertenencia por la albiceleste y, llegado el momento, el extremo izquierdo del Manchester United eligió vestir la celeste y blanca cuando Lionel Scaloni lo convocó para la doble fecha de eliminatorias de marzo de este año para el Mundial de Qatar 2022. Matías Soulé, de 19 años, nació en Mar del Plata y vivió en la ciudad balnearia hasta su desembarco en Vélez donde estuvo hasta el 2020, año en el que su padre ejecutó la patria potestad por la minoría de edad del enganche marplatense y se lo llevó a la Juventus de Turín donde, actualmente, está teniendo sus primeros minutos en el primer equipo de la ´Vecchia Signora´ con un contrato hasta 2024 con posibilidad de extenderlo hasta 2026 y ya habiendo sido seleccionado para la Selección argentina en dos doble fecha de eliminatorias.

Hijo del ex futbolista de Quilmes Diego Romero, Luka nació el 18 de noviembre de 2004 en Victoria de Durango, México y, con tan solo tres años, se mudó a España con su familia donde, en 2015, fichó por el Real Mallorca que lo hizo debutar en primera división el 24 de junio de 2020 -con tan solo 15 años- ante el Real Madrid para que, un año después, la Lazio de Italia adquiera los servicios del extremo derecho, ya convocado por Scaloni en eliminatorias, por 200 mil euros.

Nicolás Paz Martínez -hijo del ex futbolista de la albiceleste Pablo Paz- nació en Tenerife, España, el 8 de septiembre de 2004 y, ya en 2017 con 13 años, se sumó al fútbol base del Real Madrid donde paso por todas las categorías hasta el Castilla, la reserva del club merengue, donde el volante de creación es uno de los jugadores más importantes para Raúl González Blanco, director técnico de dicha categoría y leyenda de la ´Casa blanca´. Al igual que Garnacho, Soulé y Romero, fue convocado para la doble fecha de eliminatorias y, además, conquistó el Torneo sub-20 de la Alcudia con la Argentina y disputó la competencia Esperanzas de Toulon donde los dirigidos por Javier Mascherano quedaron eliminados tempranamente.

Los hermanos Carboni -Franco (18), el mayor, y Valentín (17), el menor- nacieron en Buenos Aires y son hijos de Ezequiel, ex jugador de Lanús, que tras su negativo paso como director técnico de Argentinos Juniors, regresó a dirigir la reserva del Catania Calcio donde comenzaron a dar sus primeros pasos Franco y Valentín antes de pasar al Inter de Milán, dueño de sus pases. Ambos ya convocados por la albiceleste, Franco es lateral izquierdo y se encuentra cedido en el Cagliari mientras que Valentín ya fue subido al primer equipo del ´Neroazzuro´.

Niko Takashashi, nacido el 17 de agosto de 2005, tiene una historia particular: Su madre, Kaori, es japonesa y su padre, Federico Cendagorta, es argentino y, junto a su familia, debido a la dictadura cívico militar tuvo que exiliarse en 1976 en Barcelona, donde creció y conoció a la madre de Niko. Nacido en Cornellá, el lateral izquierdo se encuentra en ‘La Masía’, la cantera del Fútbol Club Barcelona.

Otro caso de Patria potestad es el de Tiago Geralnik, un rosarino nacido el 31 de marzo de 2003 que se convirtió en una de las grandes promesas de River entre 2017 y 2020, año en el que su familia ejecutó el recurso legal y se llevó al enganche al Villareal donde aún no ha debutado pero ya fue convocado por Lionel Scaloni para la doble fecha de eliminatorias de marzo de 2022. Hijo de Pablo Cremaschi, ex jugador de Los Pumas, Benjamín nació un 2 de marzo de 2005 en Key Biscane, Florida, Estados Unidos y se unió en julio de 2021 a la Weston Academy, lugar que lo llevaría a ser parte del primer equipo del Inter de Miami la próxima temporada ya habiendo sido preseleccionado por Mascherano para vestir la camiseta argentina en el Sudamericano sub-20.

Otro estadounidense pero de Nueva York, es el enganche Máximo Carrizo que nació un 28 de febrero de 2008 y juega para el New York City, donde se convirtió en el jugador más joven en firmar un contrato en la MLS con 14 años. Sus padres son argentinos, emigraron a Norteamérica cuando vieron la posibilidad de expandir su negocio y radicarlo en los Estados Unidos, donde nació Máximo, que ya cuenta con nacionalidad argentina, fue convocado por Pablo Aimar y Diego Placente para el sub 17. Su padre, Augusto, dijo "Es más argentino que la escarapela".

Luego, se encuentran casos como los de Nicoló Tresoldi -alemán de 18 años e hijo de argentinos- y Alessandro Bolzan -hijo del exfutbolista Rubén Bolzan- que juegan de centro delanteros en el Hannover 96 y en la Roma respectivamente y aún no han sido convocados por la Argentina.

Por último, uno de los casos más resonantes es el de Felipe Rodriguez-Gentile, más conocido como ‘Felipinho’, que nació un 4 de octubre de 2006 en Brasil y es hijo de argentinos que emigraron del país debido a la crisis de diciembre de 2001. Es diestro y juega de delantero en el Preston North End de la segunda división inglesa pero ya está en la mira de grandes como el Arsenal, Manchester United y City. Por el momento, no ha sido convocado por la Selección argentina.

Con este conjunto denominado los ´Europibes´ más las joyas que se forjan en Argentina día a día, Lionel Scaloni planifica el futuro a largo plazo con estos juveniles como estandartes de la próximo Selección nacional.