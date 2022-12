Atlético vuelve a tener minutos de fútbol frente a la Reserva de Unión

Atlético de Rafaela disputará este jueves, desde las 8.30 y a puertas cerradas, un nuevo partido preparatorio en el marco de la pretemporada para la Primera Nacional 2023. Será frente a la Reserva de Unión de Santa Fe, en el estadio Monumental, bajo la modalidad de dos tiempos de 40 minutos.

Mientras aguarda por la conformación del plantel con la llegada de las incorporaciones, el técnico Ezequiel Medrán estará poniendo en cancha una formación que vino trabajando en estas primeras semanas, utilizando los jugadores con contrato vigente que se mantienen de la campaña 2022, y juveniles promovidos de cara al nuevo certamen.

En tal sentido, la probable formación titular sería con Gastón Pezzini; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Agustín Bravo; Nicolás Laméndola, Facundo Soloa, Alex Luna y Marco Borgnino; Mauro Albertengo y Claudio Bieler.

Recordemos que la semana pasada, la Crema se midió con Ben Hur igualando 1 a 1. El próximo partido ya será en 2023, el 11 de enero, visitando a Unión de Santa Fe con su equipo principal.



SE SUMA RISSO PATRON

En la mañana de este miércoles, el defensor Gabriel Adolfo Risso Patrón se convirtió en jugador de Atlético de Rafaela.

El lateral izquierdo, proveniente de Atlético Tucumán, llega a préstamo hasta el 31 de diciembre del próximo año y en la sede administrativa «Julio Litvak» firmó el contrato correspondiente. Nacido el 5 de noviembre de 1995 en Monteros, Tucumán, Risso Patrón debutó en Primera División el 11 de julio de 2017 ante Oriente Petrolero de Bolivia, encuentro válido por los 16avos. de final de la Copa Sudamericana y que su equipo terminó ganando por 3 a 2 en condición de visitante. Desde entonces disputó 94 partidos con el Decano y convirtió un gol (8 de noviembre del 2020 vs. Arsenal de Sarandí, victoria por 2 a 1).

Risso Patrón se sumará al plantel de Ezequiel Medrán este jueves por la mañana. En tanto, para el lunes está previsto que empiece a entrenar el delantero Nicolás Delgadillo, luego de finalizar el préstamo con Platense.



SE HACE EL SORTEO

El torneo de la Primera Nacional 2023, del que participan 37 equipos, se sorteará hoy y se dividirá en dos zonas (una de 18 y otra de 19 clubes) que jugarán todos contra todos a partido y revancha. El torneo, según lo dispuesto por la AFA, contempla dos ascensos a la Liga Profesional, uno directo y otro que surgirá de un certamen reducido.

Según acordaron los presidentes de la divisional -la categoría de ascenso más importante del fútbol argentino- el torneo no tendrá fecha de "clásicos". Habrá dos descensos (el último de cada zona) y la fecha de inicio fue prevista para el viernes 3 de febrero.

La modalidad de disputa será la siguiente:-Se jugará en dos zonas (una de 18 equipos y otra de 19).-Habrá dos ascensos: uno directo y otro indirecto.-Los dos primeros de cada zona jugarán por el primer ascenso.

-Los ubicados del 2do. al 8vo. puesto de cada zona disputarán un torneo Reducido al que se sumará en la fase de cuartos de final el perdedor del partido por el primer ascenso.



EQUIPOS PARTICIPANTES

Aldosivi y Alvarado (ambos de Mar del Plata); Agropecuario de Carlos Casares; All Boys; Almagro; Almirante Brown; Atlético Rafaela; Atlanta; Brown de Adrogué; Brown de Puerto Madryn; Chacarita Juniors y Chaco For Ever.

Además estarán: Defensores Unidos de Zárate; Defensores de Belgrano, Deportivo Madryn; Deportivo Maipú; Deportivo Morón; Estudiantes de Buenos Aires; Estudiantes de Río Cuarto; Ferro Carril Oeste; Flandria; Gimnasia de Jujuy; Gimnasia de Mendoza; Güemes de Santiago del Estero; Independiente Rivadavia de Mendoza y Mitre de Santiago del Estero.

También jugarán Nueva Chicago; Patronato de Paraná; Quilmes; Racing de Córdoba; Deportivo Riestra; San Martín de San Juan; San Martín de Tucumán, San Telmo, Temperley, Tristán Suárez y Villa Dálmine.