Ben Hur viaja a Santa Fe para enfrentar a Unión

Ben Hur tendrá una buena prueba en su intención de mantener el ritmo futbolístico antes de reanudar el Regional Amateur, cuando este jueves por la mañana visite a Unión de Santa Fe en el predio de Casasol. El comienzo está previsto para las 8.30, disputándose dos partidos de 60 minutos.

El elenco de Maximiliano Barbero quiere llegar de la mejor manera a los partidos con Atlético Uruguay de Concepción del Uruguay, por las semifinales de la Región Litoral Sur. El encuentro de ida ya tiene día y horario confirmado, el domingo 8 desde las 20 en el estadio Néstor Zenklusen.

Recordemos que el Lobo ya no cuenta con Germán Mayenfisch, que seguirá su carrera en Mitre de Santiago del Estero, en la Primera Nacional. Como dato importante pensando en el equipo que tendrá que poner el técnico de la BH ante los uruguayenses, no podrá contar por suspensión a Joel Sacks. Por ende, Leandro Sola y el juvenil Juan Bessone son los posibles reemplazantes.

Sobre la actualidad tatengue, es probable que el DT Gustavo Munúa, que aún no renovó su contrato, siga mezclando sin enfocarse en una formación de titulares. Más que nada, porque todavía no tiene cerrado el plantel y es probable que haya más bajas, como la de Kevin Zenón. El elenco santafesino quiere ser protagonista en la Copa de la Liga Profesional 2023, donde debutará visitando a Banfield por la zona B.