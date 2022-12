El ruralismo se cansó de las promesas y exige medidas concretas para el sector

Esta semana, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, analizó con los Ministros de Agricultura y Producción de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Entre Ríos una agenda de temas propuesta por las provincias, que incluye reforzar el financiamiento para sectores complicados por los tres años de sequía como la lechería, la ganadería porcina y avícola, y la agricultura.

El encuentro también contó con la presencia de la Mesa de Enlace, cuya dirigencia expuso las urgencias y preocupaciones de un sector que nuevamente sufre los efectos de la sequía.

“Hemos planteado la necesidad de eliminar anticipos de ganancias y el paquete impositivo que se viene. Por otro lado, se habló del tema financiación y que tiene que ser a tasa cero. Incluso en algunos debería ser no reembolsable. Hay que financiar con capital de trabajo al productor. La realidad es que se planteó claramente el alivio impositivo y eliminación de la carga. Los ministros acompañaron con estas solicitudes a lo planteado por nosotros”, indicó el presidente de CRA, Jorge Chemes.

Y, sobre el PIE, advirtió: “dejamos muy en claro el daño que hace el dólar soja, que genera un desequilibrio en todo el andamiaje de la producción agropecuaria. Ha generado un descalabro en los precios de los balanceados para alimentación animal “.



PANORAMA “MUY GRAVE” EN SANTA FE

El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, Daniel Costamagna, estuvo presente en la reunión con el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo.

En su exposición dejó en claro el panorama preocupante que afronta Santa Fe a partir del impacto de la sequía. “La situación es muy grave”, aseguró. Por eso, al igual que los representantes del agro presentes en el encuentro, la provincia planteó la necesidad de “acompañamiento financiero e impositivo”

Al respecto, indicó: “necesitamos que las soluciones lleguen rápido porque el productor el problema lo tiene hoy”. Precisamente, confirmó mortandad de hacienda en el norte provincial y una cosecha de trigo con pérdidas cercanas al 50% en el territorio santafesino.

Y agregó: “además estamos en plena época de siembra y hoy está interrumpida porque no tenés humedad en el perfil. Es tan preocupante el presente como lo que pueda pasar en 2023 con el maíz, la leche, la carne, la producción porcina, avícola, entre otras".



LA CADENA DE LA SOJA TAMBIÉN EXIGE

En los últimos meses el sector en general, y el cultivo de soja en particular, enfrenta un complejo panorama por una sequía que genera un alto impacto en una de las cadenas más competitivas del país.

Este contexto sumerge al productor en una profunda crisis que, sumado a los problemas que viene afrontando por diversas medidas contraproducentes, afectan la producción y su bolsillo acrecentando cada vez más sus necesidades.

Desde ACSOJA, la entidad que nuclea a toda la cadena, afirmaron que la situación también se traducirá "en mayor capacidad ociosa de la industria y en menor generación e ingreso de dólares", configurando "un drama para nuestra economía nacional" con repercusiones en cada eslabón de la cadena.

Por eso, al igual que la Mesa de Enlace y la provincia de Santa Fe, remarcaron que resulta imperativo "avanzar con claros paliativos para el sector en el corto plazo" a los fines de evitar daños irreparables y trabajar en una estrategia para arribar a soluciones que, en un futuro generen incentivos para más producción.

"Convencidos que somos parte de la solución, la cadena siempre está abierta al diálogo y esperamos poder consensuar medidas urgentes que se hagan eco de las necesidades", concluyeron.