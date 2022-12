Maquinaria nacional: “las nuevas ventas cayeron un 80%”

El sector industrial de la maquinaria agrícola nacional venía con una cierta performance en el primer semestre que, a pesar de las complicaciones lógicas de una economía en crisis, sostenía los volúmenes de ventas y facturación en valores aceptables, pero todo comenzó a complicarse en la segunda mitad del año. Se estima que este 2022 terminará por debajo de 2021 en materia de ventas, con un simple cálculo que compara la inflación real con el aumento de facturación del sector, que estaría rondando el 69% anualizado en pesos.

“Estamos cerrando el año bastante peor de lo que lo iniciamos, principalmente por efecto de la sequía -señaló el presidente de la CAFMA, Eduardo Borri-. El impacto sobre la producción en Argentina se va a sentir muy fuerte porque ya se habla de que serán unos 15.000 millones de dólares que le faltarán al país”.

También, como factor que afectó al mercado de la maquinaria, “el aumento de las tasas de interés fue otro freno que tuvimos, para dimensionar lo que digo, arrancamos en marzo en la primera de las exposiciones importantes (Expoagro) con tasas del 30% y ahora estamos en algunos casos con 120% de tasa de interés, porque sigue vigente la resolución del Banco Central, para aquellos que retienen granos en sus campos”, se quejó Borri en diálogo con ADN Rural. Este punto en particular, se le está pidiendo al BCRA que suspenda temporalmente esta reglamentación, “ya que no se entiende para qué lanzan el ‘dólar soja’ que estimula la liquidación, y después penalizan con una tasa de crédito que lo único que hace es castigar al fabricante de maquinaria agrícola, impidiendo vender”, reflexionó quien es además el presidente de la reconocida marca nacional Metalfor.



AGUDIZAR EL INGENIO

“En momentos donde la sequía pega fuerte, el gobierno debe agudizar el ingenio para incentivar la poca demanda que hay, para que se hagan ventas de maquinaria agrícola nacional, tal como nosotros lo solicitamos; de lo contrario el poco crédito disponible que hay se va para subsidiar trabajo de otros países”, sugirió el referente.

Otro de los factores dominantes en esta crítica coyuntura de fin de año, es el problema que comienza a reportarse en las fábricas de este segmento, a causa de la falta de insumos importados y la brecha cambiaria que traba las importaciones o gestiones de comercio con el exterior.

“Todos, en mayor o menor medida, tenemos problemas de abastecimiento, porque aquel que no importa en forma directa algún tipo de componente o insumo, lo hace a través de un importador, que a su vez reporta algún problema”, comentó Borri.

Esto está atado y relacionado a otro factor, el tema cambiario.

“El precio de los productos que se compran afuera, queda abierto por 60, 90 o 120 días hasta que se liquida la operación, hay una fuerte incertidumbre con el tipo de cambio hacia adelante cuando tengan que pagar esas importaciones, que en definitiva provocan que hoy estemos pagando por insumos a un dólar libre que supera ampliamente los 300 pesos. Estamos convalidando ese dólar para los insumos, pero estamos recibiendo en el caso de la exportación, aquellas empresas que todavía exportan, un dólar oficial de la mita del valor”, ilustró el fabricante.



NI MIRAS DE CAMBIAR

Para el presidente de la CAFMA, esta debacle, generada por algunas medidas restrictivas de importación que arrancaron a mitad de año, “que pensamos que pararía el 30 de septiembre, porque se decía que era una medida para pasar el invierno con la importación de gas, finalmente se extendió y no hay miras de que tengamos una solución; eso es grave”.

La sequía no permite levantar mucho la mirada y si la situación no se revierte, serán meses muy duros los que vienen por delante. “Vemos a Expoagro en marzo como un hecho muy lejano, y lamentablemente ya estamos viendo un 80% de caída en las nuevas ventas; sin embargo no estamos teniendo fábricas paradas porque en realidad, como veníamos con un stock atrasado las fábricas todavía tienen trabajo por unos meses, lo que no quita que los primeros meses serán bastante duros”, admitió el fabricante Eduardo Borri.



EL VASO MEDIO LLENO

El presidente de la CAFMA, reconoció además que en 2022 se vivieron meses de mucha incertidumbre para poder cumplir con las entregas de equipos y maquinarias, pero ahora, a raíz de esta situación, “los plazos se achicarán y eso es bueno para nuestros clientes, y también para nosotros, porque cuando se cierra una venta y la entrega es recién a seis meses, el deterioro de costos para el fabricante por inflación es tremendo”.

Borri señaló finalmente que todos los costos suben de manera “alocada”, incluyendo la mano de obra, “porque si bien nuestra gente lo merece, nadie preveía una paritaria de 110% como hemos tenido”. Finalmente, señaló: “tratamos de ser optimistas, más que todo porque en los últimos dos años aumentamos la dotación de empleados en este sector, en un 40%, y si no entra trabajo será difícil mantener esa estructura”.