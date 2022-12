El Concejo dio despacho al proyecto de Presupuesto

El proyecto de ordenanza del Presupuesto Municipal 2023 recibió ayer despacho de la Comisión de Hacienda del Concejo, por lo que quedó en condiciones de recibir tratamiento en la sesión de este jueves, la última del año antes del receso de verano que comprende los meses de enero y febrero.

"A diferencia de otros años, no hay mucho que revisar o corregir en lo que hace a las partidas que definió el Departamento Ejecutivo porque los ingresos no sufrieron recortes, toda vez que la Tributaria se aprobó sin cambios en lo que hace a los aumentos de tasas y derechos. Sí, seguramente lo más difícil de consensuar será el tema de pase a planta permanente de contratados y el piso para el redireccionamiento de partidas que se plantea en el artículo sexto", explicó uno de los ediles a este Diario. "Quizás el tratamiento del proyecto insuma menos tiempo que otros años, pero no hay que olvidar que hay muchos otros temas para la sesión del jueves", agregó tras participar de la presentación de los resultados del Observatorio Vial, que estuvo a cargo del secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel.

Actualmente, el Municipio tiene 1.280 empleados y en el proyecto propone aumentar la cantidad a 1.380. "Seguramente vamos a votar la misma cantidad que hay ahora, no vamos a aprobar el incremento de la dotación de personal", deslizó un concejal opositor. ¿Y con respecto al artículo 6? "El Ejecutivo plantea informar sobre la movilidad de partidas solo cuando supera los 6 millones de pesos. Nosotros queremos que ese límite sea 4 millones. Pero la negociación no está cerrada", agregó sobre el segundo tema por el cual se mantienen diferencias.

Por lo demás, el proyecto de Presupuesto Municipal 2023 comprende ingresos por $11.334.158.619; egresos por $11.293.919.212, con un superávit de $40.239.407. Con respecto a inversión en obra pública, se anticipa que superará los 2.900 millones de pesos.



AGENDA DE HOY

Desde el Concejo Municipal se informó que hoy a partir de los 8:30 asistirán a la sala de reuniones funcionarios del Departamento Ejecutivo para dar mayores detalles sobre el convenio urbanístico que comprende a terrenos cercanos al Campos de la Universidad Nacional de Rafaela y por el acuerdo firmado con los bares Tres56 y Cyrano por el uso y ocupación de parte de la calzada de bulevar Santa Fe con la colocación de mesas y sillas, sector que está protegido con macetas y mojones del área por el que circulan los vehículos.