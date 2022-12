Por el Covid, más de un centenar de rafaelinos se hisoparon en el Hospital

Más de 100 personas asistieron hoy al Hospital "Dr. Jaime Ferré" de Rafaela para realizarse un hisopado al presentar síntomas compatibles con Covid-19, afirmó el director del nosocomio, Emilio Scarinci. "La información sobre los resultados está a cargo de la Provincia. Hasta el momento son cuatro los internados. El adulto está vacunado, pero igualmente se encuentra internado", explicó el profesional.

"El barbijo es de uso obligatorio en el Hospital, tanto para el personal como para quienes llegan para consultas y los acompañantes. En el caso del personal que está en contacto con pacientes positivos de Covid, volvió a usar la protección adecuada", sostuvo Scarinci.

Una mujer que concurrió junto a su pareja ayer por la tarde a las 14:00 se retiró del Hospital a las 16:00. "El hall estaba colmado. No teníamos turno por eso debimos esperar hasta el final. Después nos informaron que ambos dimos positivos. Habíamos presentado fiebre y decaimiento general", explicó a este Diario.

Así, Rafaela también acusa recibo de un aumento sustancial de contagios de coronavirus. "Hay mayor ausentismo laboral por cuadros de fiebre, tos y malestar en general. Afortunadamente no se observa una ocupación preocupante del área de internación del Hospital, pero sí se advierte una importante cantidad de consultas en las guardias de los centros de salud y a los médicos de cabecera por síntomas muy similares a resfríos. En muchos casos se recomienda aislarse cinco días, más allá de que se hisopen o no", explicó un médico a LA OPINIÓN.

Además, se observa un incremento constante de la cantidad de personas que concurren a los centros de salud para colocarse un refuerzo de la vacuna contra el Covid. "En la última semana se aplicaron 2817 vacunas en el ámbito de la Región de Salud con sede en Rafaela", informó el reporte difundido ayer.

Desde la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad resaltaron que deben asistir a colocarse el tercer refuerzo de la vacuna las personas de 50 años o más; de entre 18 y 49 años con alguna condición de riesgo (diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, renal y/o respiratoria crónica, inmunodeprimidos, personas gestantes). También deben hacerlo aquellos que no se colocaron el primer y segundo refuerzo.

Para colocarse la dosis deben acercarse al vacunatorio del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00. "Es importante recordar que deben haber transcurrido 4 meses desde la última dosis", aclaró.

Además, el personal de salud dispuesto en el Hospital para realizar hisopados atenderá a personas que hayan obtenido turno en la página web oficial del Gobierno de la Provincia: www.santafe.gob.ar, botón Coronavirus, link Testeos Covid 19.

Sin embargo, mientras la capacidad operativa lo permita, también se hisopará a aquellos que se presenten espontáneamente. En ese marco, quienes hayan solicitado y confirmado turno para hisopados en la citada página o presenten síntomas, deberán dirigirse al Laboratorio de Biología Molecular del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, de lunes a viernes de 7:30 a 9:30, y de lunes a jueves de 14:00 a 16:00.



REPORTE NACIONAL

El Ministerio de Salud de la Nación reportó el lunes 44 muertes por coronavirus y 61.903 contagios en la última semana en la Argentina. De acuerdo a los datos difundidos, la cantidad de muertes subió 12% en relación a la semana pasada, cuando se habían informado 39 fallecimientos.

En cuanto a los contagios, la cifra representa una baja del 0,57% respecto al parte anterior, publicado el 11 de diciembre (62.261). De esta manera, suman 130.124 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.891.139 los contagiados desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.

En cuanto a los datos de la Provincia de Santa Fe, en la última semana se reportaron 4.907 casos, que elevan el total a 767.596, y 5 fallecimientos, por lo que el acumulado asciende a 9.420 víctimas fatales.

Al respecto, durante la última semana murieron 20 personas en la provincia de Buenos Aires, 4 en la ciudad de Buenos Aires, 2 en Chaco, 4 en Entre Ríos, 1 en Neuquén, 3 en Río Negro, 1 en Salta, 1 en San Luis, 5 en Santa Fe, 2 en Tierra del Fuego, y 1 en Tucumán.

La cartera sanitaria indicó que son 411 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 40.9% en el país.

Según el Monitor Público de Vacunación, el total de dosis aplicadas asciende a 112.049.802, de los cuales 41.073.706 recibieron una dosis, 37.930.992 las dos, 3.162.437 una adicional, 22.028.626 el primer refuerzo, 6.928.928 el segundo, y 920.567 el tercero, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 120.260.942 y las donadas a 5.083.000.