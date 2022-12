Autos sin seguro, alcoholemia y el no uso del casco en motos, las infracciones más comunes

Con un parque automotor estimado en más de 110 mil unidades, de las cuales el 60 por ciento son motocicletas, Rafaela sufre por la problemática del tránsito como tantas otras. Educación vial, campañas de concientización sobre la seguridad vial, infraestructura adecuada y una política de control y sanción conforman el menú de herramientas a disposición de los estados de todos los niveles.

En el caso de los motociclistas, las faltas de tránsito más usuales registradas en los últimos seis años por el Municipio rafaelino fueron la no utilización del casco, circular sin seguro obligatorio y sin la licencia de conducir.

Las principales infracciones que cometieron los automovilistas, en el período 2017 - 2022, fueron transitar sin seguro, no utilizar el cinturón de seguridad, no tener licencia de conducir, alcoholemia positiva y usar el celular.

En tanto, de cada 10 retenciones de vehículos, 6,4 son por alcoholemia positiva. El total de motocicletas retenidas desde 2017 asciende a 7.110.

Así lo revela el estudio del Observatorio Vial que comprendió 101.338 infracciones de tránsito que el Municipio verificó de 2017 al 2022, el cual presentó el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel, en el Concejo Municipal. “Nos deja una preocupación el tema de la alcoholemia, que es la que menos descendió a pesar que lo ha hecho desde el 2017. Lejos de la percepción que podemos tener, la infracción que más se cometió es la falta de documentación de seguro en los automovilistas, y el uso del casco en los motociclistas”, subrayó el funcionario.

Muriel expresó que el Observatorio Vial muestra “datos que nos sirven para seguir profundizando un trabajo que encaramos de una forma distinta, con una política sostenida en materia de tránsito, lo que marca cómo fueron descendiendo las infracciones". En este sentido, señaló que bajar la cantidad de "faltas de tránsito no se logra de un día para el otro" a la vez que aclaró que "a partir de estos resultados también trabajamos en la prevención y en la educación”.

Con respecto a las conclusiones, Muriel dijo: “Cerramos un año con ciertas expectativas cumplidas, aunque siempre uno pretende más. Si todos cumpliríamos con las normas, podríamos reducir los accidentes y las infracciones. En eso trabajamos”.

El análisis se efectuó en base a los registros de la Dirección de Protección Vial y Comunitaria de la Municipalidad de Rafaela. "El resultado obtenido en el comportamiento de las infracciones evaluadas, es multicausal, pero sin duda marca el resultado de políticas públicas de tránsito desarrolladas a lo largo del tiempo", señala el informe en su introducción en el que pone el acento en la reducción de la mayoría. Es que los distintos tipos de infracciones de tránsito registraron en los últimos seis años una curva descendente, aunque no hay una observación particular sobre lo ocurrido en el 2020, cuando por las restricciones adoptadas por el Gobierno nacional y a las que adhería tanto la Provincia como el Municipio por la vía del decreto la circulación de vehículos descendió sustancialmente, con calles semi desérticas (solo se podía ir a trabajar, al supermercado, a la farmacia, a la ferretería o al hospital/centro de salud). Tampoco se brinda información respecto a la cantidad de controles implementados por el Municipio para tener en cuenta si se mantienen constantes o se flexibilizan en determinados momentos, como los años electorales.



MOTOCICLISTAS

Entre los datos que arroja el análisis respecto a la falta de cumplimiento de las normas de tránsito por parte de los conductores de motos, se destaca:

-Tomando el universo de infracciones a motociclistas, se puede observar que la infracción de uso de casco es la infracción que porcentualmente aparece más alta (33%), siendo la segunda en importancia el circular sin seguro (28%).

-Si se consideran el total de infracciones por no utilizar el casco, se visualiza que hay un marcado descenso. Con una línea de tendencia que se mantiene a lo largo de la serie, se reduce en 22 puntos porcentuales la participación del primer año de la serie (2017) comparado con el año 2022, manteniéndose en niveles parecidos los últimos 3 años. Esto está determinado por el sostenimiento de las políticas públicas continuas de seguridad vial: campañas de concientización, educación vial, compromisos de instituciones y empresas, y controles respecto a esta infracción, y concientización de los motociclistas.

-Circulación sin seguro obligatorio: Se evidencia una disminución importante sobre esta infracción de 22 puntos porcentuales del comienzo de la serie a agosto del 2022.

-Circular sin licencia de conducir: presenta una disminución importante desde el año 2017 al 2022 del 21%.

-Circular sin documentación: descendió de 34% en el año 2017 al 5% en el año 2022.

-Circular sin chapa patente: cayó del 30% en 2017 a una participación del 6% en 2022.

-Alcoholemia: si bien se observa una reducción en cuanto a los dos extremos de la serie del 6%. Es la infracción que menos descendió en estos 6 años.

-Uso del celular al conducir: se advierte una disminución del 15% respecto de los extremos de la serie.



AUTOMOVILISTAS

Con respecto a los automovilistas, el reporte del Observatorio Vial concluye que:

-La infracción más importante en el caso de los automovilistas, en cuanto a porcentaje de participación del total de infracciones de los mismos, es la de circular sin seguro reglamentario con un 27% de participación, tuvo una disminución de 18% entre los extremos de la serie, justificando un 30% de esa disminución entre los años 2021 y 2022.

-La segunda infracción en importancia respecto del total de infracciones, es la circulación sin cinturón de seguridad, en un 21%, reduciéndose en 20 puntos porcentuales en los extremos de la serie, explicando la reducción 2021-2022, el 30% de la misma.

-La infracción por alcoholemia positiva, tiene una disminución de 5% respecto de los extremos de la serie, pero describe una línea de tendencia distinta a las demás.

-El promedio de disminución de las infracciones en el caso de los automovilistas asciende a valores cercanos del 20%, la infracción por alcoholemia positiva solo descendió un 25% de ese valor.