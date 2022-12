Atlético conocerá este jueves a sus rivales de la temporada 2023

El campeonato de la Primera Nacional conocerá este jueves al mediodía el fixture para los 37 equipos que participarán del certamen de la segunda división del fútbol argentino, que tendría su comienzo el primer fin de semana de febrero.

Entre los participantes estará Atlético de Rafaela, buscando recuperar el protagonismo perdido en las últimas dos temporadas.

Si bien todavía no fue oficializado el modo de disputa que tendrá el torneo, trascendió que habrá dos zonas.

En cada grupo jugarán todos contra todos, en partido de ida y vuelta. Si hay dos equipos de una misma ciudad irán uno a cada grupo pero no habrá fecha de clásicos.

Los ganadores de cada zona jugarán luego una final por el ascenso a la Liga Profesional.

Mientras que aquellos conjuntos que terminen entre el segundo y el octavo lugar de cada zona jugarán el reducido por el segundo ascenso junto al perdedor de la final.

Lo que resta por definirse es la cantidad de descensos. En la última edición de la Primera Nacional fueron dos los equipos que perdieron la categoría.

Todos los equipos que participarán junto a la 'Crema' serán: Agropecuario, All Boys, Almagro, Almirante Brown, Aldosivi de Mar del Plata, Atlético Rafaela, Atlanta, Alvarado de Mar del Plata, Brown de Adrogué, Brown de Puerto Madryn, Chacarita, Chaco For Ever, Defensores Unidos, Defensores de Belgrano, Deportivo Madryn, Deportivo Maipú, Deportivo Morón, Estudiantes de Buenos Aires, Estudiantes de Río Cuarto, Ferro, Flandria, Gimnasia de Jujuy, Gimnasia de Mendoza, Güemes, Independiente Rivadavia, Mitre, Nueva Chicago, Patronato, Quilmes, Racing de Córdoba, Riestra, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, San Telmo, Temperley, Tristán Suárez y Villa Dálmine.