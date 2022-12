De Paul volvió a España

El mediocampista Rodrigo De Paul, campeón del mundo con la Argentina, volvió ayer a España para reincorporarse a Atlético de Madrid, equipo dirigido por Diego 'Cholo' Simeone.

A través de su cuenta oficial de Instagram, De Paul anunció su regreso a la capital española luego de los días de descanso que recibió tras conquistar el Mundial de Qatar 2022 con el seleccionado argentino.

De Paul, junto a sus compañeros Nahuel Molina y Ángel Correa, también ganadores de la tercera estrella con el seleccionado nacional, se reincorporarán este miércoles a los entrenamientos de Atlético de Madrid pero no serían convocados por Simeone para el partido del jueves ante Elche que marcará el reinicio de LaLiga española.

Sin embargo, los tres campeones del Mundo estarán en el estadio Cívitas Metropolitano, ya que recibirán un reconocimiento por parte del club en la previa del partido.

La reaparición de los argentinos podría darse el miércoles 4 de enero ante Real Oviedo por la Copa del Rey o el domingo 8 frente a Barcelona, en Madrid.

Luego de 14 fechas, el Colchonero está en la quinta posición con 24 puntos, a 13 del líder Barcelona.



LA FECHA 15. Jueves 29/12: 13hs Girona vs Rayo Vallecano, 15.15hs Betis vs Athletic Bilbao, 17.30hs Atlético de Madrid vs Elche. Viernes 30/12: 13hs Getafe vs Mallorca, 15.15hs Celta vs Sevilla, 15.15hs Cadiz vs Almería, 17.30 Valladolid vs Real Madrid. Sábado 31/12: 10.00hs Barcelona vs Espanyol, 12.15hs Real Sociedad vs Osasuna, 12.15hs Villarreal vs Valencia.