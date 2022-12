Que sigan los festejos: El plan de AFA para festejar con la gente

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) evalúa los pasos a seguir para que la Selección argentina dispute al menos dos encuentros amistosos en 2023 en el país para celebrar la obtención de la Copa del Mundo en lo que será la antesala de las eliminatorias para el Mundial de 2026.

Luego de que la Selección nacional le pusiera un fin a los 36 años de sequía sin títulos a nivel mundial, la gente continúa con las manifestaciones de gratitud para el plantel y por ello, el ente regulador del fútbol argentino analiza la posibilidad de el equipo de Lionel Scaloni afronte dos amistosos, uno en Buenos Aires y el otro en el interior del país.

Esto dependerá de la decisión de FIFA, ya que deberá anunciar en breve si finalmente las Eliminatorias para el Mundial 2026 arrancarán en el segundo semestre del año -podría ser en septiembre-.

En caso de confirmarse para la segunda parte del año, desde la AFA armarán dos partidos amistosos entre el 20 y el 28 de marzo para aprovechar la fecha FIFA, ambos con sedes y rivales a confirmar.

"Ahora tendremos que ver el calendario de este año y queremos que estos chicos tengan el reconocimiento que se merecen. Y qué mejor que jugar en la Argentina. Veremos cuanto tengamos las fechas FIFA confirmadas, pero queremos que se juegue en nuestro país antes que en el exterior", destacó el presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, sobre la idea de armar partidos.

Lo seguro es que la "Scaloneta" tendrá acción nuevamente en 2023 en lo que será la primera ventana de partidos FIFA será entre el 20 y el 28 de marzo, aunque resta definir si será por los puntos o no, durante esos ocho días, las Ligas europeas no disputará encuentros y los clubes cederán a los futbolistas.

Un partido podría jugarse en el estadio Monumental y el otro en Rosario o en Córdoba, aunque las sedes no están definidas. Se buscarían los estadios de mayor capacidad porque habrá una alta demanda de entradas.

Por otra parte, el Ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Bagladesh, Shahriar Alam, confirmó la intención de invitar a la Selección argentina a jugar un partido en Daka para complacer a los millones de fanáticos de aquel país que durante el Mundial alentar a la Albiceleste.

"Pronto haremos la propuesta oficial para que puedan traer la Copa del Mundo a Bangladesh", destacó el Ministro. Por ahora, en la AFA no tienen absolutamente ningún ofrecimiento, y aunque no se descarta para el futuro, el objetivo es jugar primero en la Argentina y después en el exterior.

En cuanto a las próximas Eliminatorias de la Conmebol para el Mundial 2026, el ente regulador no hizo oficial el cronograma, pero el formato de la competencia será el mismo (diez selecciones todos contra todos a 18 fechas).

La Selección argentina tendrá que competir para clasificarse al próximo Mundial pese a que se consagró campeón del mundo -ya no existe la clasificación directa como era antes-, aunque no será tan comprimida la tabla, ya que esta edición contará con 48 países clasificados, otorgando a Conmebol un total de seis pasajes directos a la Copa del Mundo 2026 y un repechaje.