Pidió revocar el fallo de la Corte Suprema

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El Gobierno solicitó ayer a la Corte Suprema de Justicia, mediante un escrito de la Procuración General del Tesoro, revocar el propio fallo que ordenó al Estado nacional restituirle los fondos coparticipables a la Ciudad y pidió el apartamiento de todos los jueces del máximo tribunal.

El escrito del Gobierno señaló que en la decisión sobre la medida cautelar se adelantó opinión sobre el fondo del caso.

Además, argumentó que el fallo es "arbitrario" porque no se explicaron los motivos por los cuales se estableció la transferencia de un monto fijo del 2,95 por ciento de los fondos coparticipables de la Nación.

Por su parte, trascendió que la Corte que no tiene previsto más acuerdos ordinarios este año y no se reunirá por estos pedidos.

"La sentencia pretendidamente cautelar dictada el 21/12/22 anticipa definiciones sobre el fondo del debate planteado en autos", esgrimió en el texto el procurador Carlos Zannini como causal de recusación.

Y, sobre la supuesta arbitrariedad del fallo, agregó: "Ello así en tanto, como se dijo, ya anticipó que por la transferencia de servicios a la CABA le corresponde un porcentual de la coparticipación; y ni siquiera ha tratado mínimamente en este marco preliminar, la defensa central del Estado Nacional que desacredita la supuesta verosimilitud del derecho invocado por la CABA", destacó el jefe de los abogados del Estado.

La procuración del Tesoro hizo estas presentaciones mientras el presidente Alberto Fernández volvió de su primera posición tendiente a desobedecer el fallo a finalmente pagar pero en bonos, no en efectivo como indicó la cautelar de la Corte.

En cuanto a cómo financiar la transferencia de los servicios de la Policía Federal a la CABA, Zannini sostuvo: "Lo que la Constitución impone en casos de trasferencia de servicios es la remisión de los recursos necesarios para la atención del gasto; y no la modificación de los coeficientes de coparticipación, como prejuzgó la CSJN".

Asimismo, Zannini pidió la excusación a los cuatro miembros de la Corte, es decir Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.