Los amistosos del verano

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Ya hace más de un mes, los 28 equipos de la Liga Profesional de Fútbol iniciaron sus trabajos de pretemporada con el fin de llegar a óptimas condiciones para afrontar la temporada 2023 que iniciará el 27 de enero pero, previo a ello, tendrán la oportunidad de mostrarse ante el público en triangulares y torneos amistosos desde el primer fin de semana de enero.

La provincia de San Juan, Uruguay, Chile y Estados Unidos serán algunas de las sedes que albergarán los amistosos -con espectadores- de pretemporada de los planteles del fútbol argentino. El campeón de la Argentina, el Boca de Hugo Benjamín Ibarra, se entrena en su predio de Ezeiza previo a viajar a San Juan para disputar un triangular con Independiente y Everton de Chile en la primera quincena de enero en el Estadio Bicentenario de aquella provincia.

El detalle: Boca vs Independiente - domingo 8 de enero - San Juan; Boca vs Everton de Chile - lunes 16 de enero - San Juan.

Por su parte, el River de Martín Demichelis ya disputó un amistoso en el que perdió ante Unión La Calera por penales pero, luego de ello, viajará a Estados Unidos para disputar, al menos, tres partidos en Austin y Florida. La programación: River vs Monterrey de México - martes 10 de enero - Austin; River vs Millonarios de Colombia - sábado 14 de enero - Florida, y River vs Vasco da Gama de Brasil - martes 17 de enero - Florida. A confirmar: River vs Inter de Miami.

El Independiente de Leandro Stilitano, al igual que Boca, viajará a San Juan para disputar el triangular junto al Xeneize y a Everton de Viña del Mar mientras que, luego de esos dos encuentros, pisará suelo trasandino para jugar ante Universidad de Chile y Colo Colo. Las fechas: Independiente vs Boca - domingo 8 de enero - San Juan; Independiente vs Everton de Chile - miércoles 11 de enero - San Juan, e Independiente vs Universidad de Chile - domingo 15 de enero - Concepción. Independiente vs Colo Colo - miércoles 18 de enero - Concepción.

En la vereda de enfrente, el Racing de Fernando Gago aún no tiene amistosos confirmados pero se rumorea la posibilidad de enfrentarse a Colo Colo de Chile y a Bolívar de Bolivia en la primera quincena de enero.



OTROS EQUIPOS

Mientras tanto, el domingo 8 de enero en Uruguay se dará inicio a una nueva temporada del torneo amistoso ‘Serie del Rio de La Plata’ donde participarán siete equipos argentinos -Atlético Tucumán, Belgrano, Colón, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo, Vélez y Unión de Santa Fe-, once charrúas, uno de Ecuador y otro de Perú.

Vélez vs Colón - domingo 8 de enero - Maldonado; Atlético Tucumán vs César Vallejo - martes 10 de enero - Maldonado; Colón vs River Plate de Uruguay - miércoles 11 de enero - Saroldi; Nacional de Uruguay vs Vélez - miércoles 11 de enero - Estadio Gran Parque Central; Atlético Tucumán vs Boston River - jueves 12 de enero - Viera; . Peñarol vs Estudiantes de La Plata - jueves 12 de enero - Estadio Campeón del Siglo; Defensor Sporting vs Vélez - sábado 14 de enero - Estadio Luis Franzini; Nacional de Uruguay vs Colón - sábado 14 de enero - Estadio Gran Parque Central; Atlético Tucumán vs Estudiantes de La Plata - domingo 15 de enero - Estadio Centenario; Independiente del Valle de Ecuador vs San Lorenzo - domingo 15 de enero - Maldonado; Nacional de Uruguay vs Belgrano - lunes 16 de enero - Estadio Gran Parque Central; Peñarol vs San Lorenzo - martes 17 de enero - Estadio Campeón del Siglo; Unión de Santa Fe vs Belgrano - miércoles 18 de enero - Maldonado; Peñarol vs Unión - viernes 20 de enero - Estadio Campeón del Siglo y San Lorenzo vs Danubio - sábado 21 de enero - Estadio Centenario.