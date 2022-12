Un documental de los alumnos de la UCES recorre los diarios de la ciudad

Hace tan solo unos días, llegó a este diario una pieza audiovisual que nos interpela como medio de comunicación con larga trayectoria y en constante crecimiento. Esta pieza es, precisamente, un documental realizado por los alumnos de segundo año de la Licenciatura en Comunicación Social (UCES) y trabajado en la Cátedra "Taller de documental", a cargo de la profesora Patricia Andretich.

"Un recorrido por los diarios de Rafaela, LA OPINIÓN y Castellanos", traza una línea entre el pasado y el presente de dos de los medios de comunicación más importantes de la ciudad. Con una duración de alrededor de doce minutos, el documental da a conocer la historia, el antes y el después, su origen y su actualidad.

Los estudiantes de este taller se pusieron en el papel de periodistas de investigación. Por cinco meses, experimentaron, desde ese lugar, el trabajo y el detalle de la profesión, las diversas maneras de enfrentarse a una idea, a un proceso. Pusieron en jaque su creatividad y su ingenio para obtener de todo ese esfuerzo un gran resultado final. No solo era aprobar la materia, sino también explorar un costado muy cercano a lo que desean ser en su futuro.

En el documental se pueden apreciar distintas imágenes de nuestra actual redacción, como así también la del diario Castellanos. Asimismo, se observa el trabajo de la imprenta, los procesos que permiten que el diario salga todos los días, los archivos y más. En esta investigación, se realizaron entrevistas a periodistas y profesionales que pasaron por este medio o que siguen aún trabajando; por parte de LA OPINIÓN, Emilio Grande, Edgardo Peretti y Pedro Ulman. Por parte del diario Castellanos, Marcelo Calamante.

En diálogo con Patricia Andretich, comenta para este medio algunos detalles de este gran trabajo: "Los chicos cursaron esta materia desde principios de agosto hasta inclusive parte de diciembre. Es una materia que se viene dando hace ya unos cuantos años y un poco el objetivo es que los chicos ejerzan como periodistas de investigación. La idea es que se pregunten cosas de la ciudad o problemáticas. Este año, se les ocurrió investigar sobre la historia de la ciudad. Empezaron con el formador, Guillermo Lehmann, se preguntaron distintas situaciones. Después vimos los medios de comunicación y surgió el tema de los diarios. ¿Cómo comenzaron? ¿En qué momento? ¿Cuáles había?". Fueron estas primeras preguntas las que luego originaron muchos interrogantes más.

"El documental es una pieza audiovisual que tiene que durar entre 8 y 10 minutos, este es un poquito más largo. No tienen mucho tiempo, entonces lo recortaron. Empezaron el proceso de investigación formulándose una idea, unos objetivos principales y desarrollaron una propuesta. Así, investigaron paralelamente para ver qué factibilidad había para desarrollar el tema. Fueron recortando sobre los postulados que eligieron y fueron investigando con distintas herramientas; con la entrevistas, yendo a bibliotecas, a los diarios, consultando por internet. A partir de esas entrevistas que fueron grabando y desdoblando, armaron lo que fue el guión de esta pieza audiovisual", agrega Patricia.

"Es una experiencia muy enriquecedora. Hemos hecho documentales con otros alumnos sobre los mitos de Rafaela, como, por ejemplo, si existen o no los túneles; también sobre los deportes, los clubes de barrio, los comedores escolares. Es una propuesta muy linda; los chicos se acercan al medio de una manera práctica y muy empática. Son lindas experiencias que enriquecen no solo a la parte profesional, sino también a la parte humana", finaliza Patricia, orgullosa del resultado y del trabajo realizado por los alumnos de su cátedra.

Para sumar a sus palabras, uno de los alumnos, Santiago Ronco, comentó: "El proceso de investigación comenzó entablando una relación con diversas fuentes; hablamos con periodistas, con profesionales que tenían relación con estos dos medios. Todos nos fueron contando diferentes cuestiones, anécdotas, vivencias que fuimos anotando, desgrabando y todo nos sirvió para el proceso final. También recorrimos varias bibliotecas de la ciudad para encontrar más información y para ir nutriéndonos cada vez más. A medida que pasaban los días, nos entusiasmamos con todo este proceso. Luego llegó el turno del documental en sí, de hacer las entrevistas".

"Fue un proceso que nos generó mucho entusiasmo, que nos gustó mucho, una experiencia muy linda que nos dio esta carrera porque pudimos construir un documental que es muy nutritivo para cada uno de nosotros; que nos enseñó que antes de crear algo así tenemos que investigar, hablar, tener un contacto con las fuentes y luego poner todo de sí para lograr algo tan lindo como fue el documental que hicimos, donde hablamos de los diarios: uno de los medios más importantes que tiene Rafaela, que marca la agenda día a día y que ojalá sigan por muchos años más", expresa Santiago.

Desde el formato sábana, la impresión en plomo, la rotoplana, el cambio de la frecuencia de salida del diario, el formato offset hasta las primeras páginas con detalles en color. También el duro trabajo que enfrentaron los periodistas en el transcurso de la dictadura y cómo les afectó este período... Todos esos cambios, con el paso del tiempo, hicieron que hoy LA OPINIÓN sea lo que es; un diario que desde 1921 informa a la ciudad y la región, con verdadera vocación periodística.

Los alumnos que realizaron esta pieza audiovisual son: Becla Schmutzler, Ruth Abigail; Bessone, Gimena Andrea; Fontanessi, Valentina; Kloster, Camila; Ronco, Santiago Ezequiel; Ruppen, Martina y Sánchez, Jazmín Rocío.

La grabación y edición estuvo a cargo de Leo Tregnaghi.

Este medio agradece su paso por la redacción, su interés y marcado carácter profesional con el cual realizaron el proyecto.