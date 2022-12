Face It Alone, tema inédito de Queen

Luego de permanecer olvidada durante décadas, este año salió a la luz Face It Alone, un tema inédito de Queen que se grabó a finales de la década de los 80 y formó parte de las sesiones del disco The Miracle (1989). Y luego de la emoción que generó en los fanáticos escuchar algo nuevo con la voz de Freddie Mercury, Brian May recordó cómo fueron las jornadas que compartieron en el estudio de grabación.

"La gloria suprema es, por supuesto, la voz de Freddie. Es simplemente magnífico. Escuchas esa cualidad en su voz. Escuchas la pasión en su voz. Y no tiene miedo. La forma en que dobla algunas de esas notas es tan hermosa", destacó en una entrevista el mítico guitarrista. Y recordó que la grabación tuvo lugar en la misma época en la que Mercury recibió el diagnóstico de VIH: "Estábamos lidiando con el deterioro de la salud de Freddie y uniéndonos para apoyarlo".

Pero más allá del mal momento de salud que estaba pasando y del deterioro que su cuerpo había sufrido, el vocalista se mantuvo en su rol de líder hasta el final. "Siempre había uno de nosotros que estaba al mando. Él venía con letras y nos guiaba a través de ese maravilloso material. Y mientras trabajábamos en eso, estábamos muy entusiasmados al respecto", recordó May.

Además, el músico reconoció que lo sorprendió haber escuchado un material inédito que creó junto a Freddie, John Deacon y Roger Taylor. Y a pesar de que en su momento descartaron la grabación, consideraron que el mundo debía conocerlo. "Una de las discusiones que tuvimos, y una de las razones por las que queríamos lanzarlo, es porque es todo original. Lo arreglamos un poco y creo, bueno, lo sé, que si hubiéramos trabajado más en él, habría cambiado. Podría haberse convertido en una epopeya de seis minutos. Pero me gusta mucho como es. Es muy genuino. Habla de la época", reveló.