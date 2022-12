Jubilados-PAMI: qué pasará con las recetas digitales

El Ministerio de Salud confirmó que la reglamentación impuesta en la pandemia de recetas digitales enviadas por mail o WhatsApp a las farmacias dejará de estar vigente. Ahora las personas deberán volver a la vieja rutina de llevar solamente receta física en papel con el sello del profesional de salud matriculado.

A pesar de que esta noticia trajo consigo diversos reclamos, se indicó que los usuarios de PAMI y los médicos que tengan el módulo de preinscripción de receta digital podrán seguir utilizando esta modalidad en las farmacias.

La resolución 3622/2022 fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y dejó sin efecto la resolución anterior 696/20 que permitía presentar foto de recetas, fotocopias u órdenes médicas por mail o WhatsApp para adquirir un medicamento.

"Se anunció en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia, posterior a esa resolución se sancionó en el Congreso la Ley de Preinscripción con firma electrónica o digital y por este motivo los hospitales, clínicas y médicos que tengan el módulo de receta digital podrán seguir con la modalidad", explicó María Isabel Reynoso, prosecretaria de la Confederación Farmacéutica Argentina de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con Ari Paluch por Radio Rivadavia.

Reynoso destacó que lo que se suprime con esta nueva resolución son aquellas recetas que eran enviadas por los especialistas a través de una foto y luego mandadas por el paciente vía mail o WhatsApp a la farmacia.

“Uno de los principales reclamos es que con la nueva modalidad las farmacias tenían que imprimir las recetas y a las obras sociales les llegaba el material impreso cuando el usuario lo tenía en papel", señaló María Isabel Reynoso.

Según lo solicitado por COFA ya no era necesario continuar con dicha reglamentación ya que actualmente los médicos trabajan con normalidad en los hospitales. En las recetas digitales era necesario que el médico coloque "emergencia covid-19" como forma de acatar la resolución.

Finalmente, Reynoso manifestó la importancia de la digitalización del libro de control en farmacias: “Esperemos que a la brevedad se resuelva porque lo seguimos completando manualmente y se pierde tiempo".

Por su parte, el gerente de Efectores Sanitarios de PAMI, Fernando Alí, explicó en una entrevista por AM750, que los 4 millones de afiliados no sufrirán modificaciones, ya que las recetas electrónicas que se vienen utilizando cuentan con un sistema de trazabilidad y no se trata de una simple foto. “Esta nueva medida no produce cambios. Hay más de 4 millones de jubilados que hacen uso de recetas electrónicas y no habrá modificaciones”, sintetizó. “No existe modificación respecto de la prescripción de la receta electrónica”, enfatizó el funcionario de PAMI, que aclaró que la modificación anunciada por el Ministerio de Salud es sólo para el caso de las recetas enviadas por WhatsApp, mail o escaneadas por el propio paciente.

En el PAMI el 99 por ciento de los afiliados utilizan receta electrónica que cuenta con respaldos de seguridad y protección de datos personales. Alí remarcó que, como ocurre hasta ahora, los médicos prescribirán las recetas y las enviarán a las farmacias a través del sistema FarmaPAMI, según publicó Página/12. “Esta nueva medida no produce cambios”, reiteró.

“No existe modificación respecto de la prescripción de la receta electrónica. Lo que sí cambió es en cuanto a lo digital, una foto de whatsapp o escaneada. Esto no se va a poder seguir haciendo. Pero en PAMI, el 99% de los afiliados utilizan una receta electrónica”, señaló.

Para los afiliados a PAMI, sólo deben comunicarse con su médico, que genera la nueva receta electrónica y se envía de forma automática a las farmacias. Una vez cumplido ese paso, se acerca a la farmacia y puede retirar los medicamentos con la credencial de PAMI y su DNI.

Los interesados en acceder al sistema de receta electrónica deben contar con una dirección en el registro que PAMI dispuso a tal fin. En caso de no estar inscripto, se deben seguir los pasos detallados en la web del Instituto para comenzar a utilizar el servicio de recetas digitales.