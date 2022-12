Inauguraron obras en Bella Italia y Presidente Roca

Tal como fuera anunciado, ayer , se desarrollaron sendas ceremonias para dejar inauguradas obras que fueron ejecutadas a través del Programa provincial Caminos de la Ruralidad. El senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, estuvo presente en un acto presidido por el ministro de producción, ciencia y tecnología Daniel Costamagna, acompañado por el presidente comunal de Bella Italia Héctor Perotti, la secretaria de gestión territorial educativa del Ministerio de Educación Rosario Cristiani, el asesor ministerial Daniel Ricotti, el subsecretario de infraestructura rural del Ministerio de Producción Ciencia y Tecnología Matías Giorgetti, por la Municipalidad de Rafaela el secretario de producción, empleo e innovación Diego Peiretti y el presidente del consorcio José Destéfanis, además participaron la directora de la escuela Nº 373 Coronel José Manuel Aguirre Silvia Cardozo, entre otros.

La actividad fue iniciada a las 10hs. en la localidad de Bella Italia en el sector del Camino Público frente a la Escuela N° 373 "Coronel Aguirre" conocida como La Fronterita, donde quedó inaugurada una obra de mejora de la traza del camino público que demandó una inversión por un total de $8.000.000,00 para la ejecución de más de 10km.

A continuación, la comitiva se desplazó a la zona rural de Presidente Roca sobre la ruta provincial N°13, se desarrolló un acto complementario a partir 12 hs de ayer, martes 27 de diciembre.

En el sitio se procedió a inaugurar una nueva traza beneficiada por el programa. Acto que convocó la presencia de hacerse presentes las autoridades provinciales, ya mencionadas, y a los que se sumó el presidente comunal de la localidad de Presidente Roca, Marcelo Bocco, junto a su equipo de trabajo, Daniel Gorlino productor, representantes de cooperativas e industrias lácteas y público en general.



Caminos de la ruralidad

Alcides Calvo brindó más detalles del programa Caminos de la Ruralidad, expresando “en diciembre del 2019 nos sentamos con el propio gobernador Omar Perotti conjuntamente con el senador Rubén Pirola a tratar de pergeñar este programa que luego se incorporó al Ministerio de la Producción y al Ministerio de Infraestructura con la Dirección Provincial de Vialidad y comenzó a transitar ese camino que hoy se ha consolidado en estas inauguraciones”.

Además agregó, “Los primeros $100.000.000 que tuvo el programa en enero del 2020 hoy llegando al 2023 son casi $2.800.000.000, las obras ejecutadas fueron de 1000 kilómetros de ripio utilizado para darle transitabilidad permanente a los caminos rurales, y se incorporó a las escuelas rurales. En nuestro departamento se han invertido cerca de $400.000.000 en el 2022, con 150 km de caminos alguno de ellos ya totalmente terminados como en el caso de Ramona, Colonia Aldao, Ataliva, Tacural, Josefina, Villa San José y este que venimos a culminar hoy aquí frente a la Escuela N° 373 "Coronel Aguirre" conocida como La Fronterita”.

De la misma manera también expresó, “he recibido hoy con gran alegría la noticia de que el Concejo de la Ciudad de Rafaela le va a dar tratamiento legislativo y nosotros desde la Provincia con el anuncio del propio gobernador Perotti ha recibido media sanción para darle esa legalidad que le permite a este programa “caminos de la ruralidad” la permanencia en el tiempo, no solo se contempla toda la operatoria que hoy está instrumentado como decreto, sino también un recurso y un fondo, que va a quedar permanente, comprendido por un porcentaje de lo que se percibe o se obtenga de rentas generales, que para que tengan una idea para 2023 si hoy se aplicaría la ley comprendería al rededor de 5.000.000.000 cosa que el presupuesto 2023 tiene establecido en 3.000.000.000 así que realmente me pone muy contento que ese trabajo articulado de productores, estados comunales y la Provincia realmente puedan desarrollar no solo la ejecución sino también el mantenimiento de los caminos”.

Al momento de ser consultado por obras que afecten a la ciudad de Rafaela el senador provincial dio a conocer que “está previsto y fue conversado con el secretario de producción, empleo e innovación Diego Peiretti, que una de las trazas incluidas en el programa será la del camino que va desde el autódromo de Rafaela hasta la escuela de la Fronterita, en ese aspecto sostengo que es un trabajo que se tiene que hacer en territorio y en este caso en particular también como ha ocurrido en la ciudad de Sunchales, son las sociedades rurales las que se suman y lo que deseamos para el programa es que se incorporen otras instituciones o sectores productivos como son los transportistas de producciones primarias”.