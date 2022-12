Un repaso en números del Dakar 2023

El Dakar comenzará el 31 de diciembre en Arabia Saudita, y finalizará el 15 de enero, atravesando ese país de Medio Oriente de Oeste a Este. La prueba arrancará sobre las costas del Mar Rojo y finalizará a orillas del Golfo Pérsico. Participarán 632 competidores, mientras que otros 188 corresponderán al Dakar Classic.

Dentro del Dakar, 124 pilotos correrán en motos, 19 en cuatriciclos, 73 en autos, y 56 en camiones. Los restantes (47 y 46) se repartirán entre las clases T3 y T4. Entre los Dakar Classics, 76 serán en autos y 13, en camiones.

En cuanto a los competidores, 150 serán debutantes, 131 son “Legends”, mientras que 27 pilotos de motos o cuatriciclos serán Original by Motul. En total, habrá representantes de 68 países, de los cuales 50 serán damas, y 5 tripulaciones serán exclusivamente femeninas.

La delegación más nutrida será la francesa, con 194, seguido por España, con 119, y Países Bajos, con 90.

La Argentina contará con 13 representantes, aunque en la competencia habrá 24, ya que muchos navegantes nacionales participarán de la prueba. Este es el detalle:

Motos: Franco Caimi - Hero 450 Rally; Kevin Benavides - KTM 450 Rally Factory; Luciano Benavides - Husqvarna 450 Rally Factory; Stéfano Caimi - Hero 450 Rally Factory Replica; Diego Gamaliel Llanos - KTM 450 Rally Replica.

Quads: Manuel Andújar - Yamaha Raptor 700; Francisco Moreno Flores - Yamaha Raptor 700; Julio Estanguet - Can Am Renegade 850; Alejandro Fantoni - Yamaha Raptor 700; Carlos Verza - Yamaha Raptor 700.

Autos: Orlando Terranova / Alex Haro Bravo (ESP) - Prodrive Hunter T1+; Sebastian Halpern / Bernardo Graue - Mini John Cooper Works Plus; Juan Cruz Yacopini / Daniel Oliveras Carreras (ESP) - Toyota Hilux Overdrive.

Prototipos Ligeros: Ricardo Porem (POR) / Augusto Sanz - Yamaha X-Raid YXZ 1000 R Turbo Prototype; David Zille / Sebastián Cesana - BRP Can Am Maverick XRS; Lucas del Río (CHI) / Bruno Jacomy - BRP Can Am Maverick XRS; Brad Salazar (ECU) / Eugenio Arrieta - BRP Can Am Maverick X3; Antonio Marmolejo (COL) / Ariel Jatón - BRP Can Am Maverick XRS; Patricia Pita Gago (URU) / Ruben García - BRP Can Am MaverickSSV; Nicolás Cavigliasso / Valentina Perteragani - BRP Can Am Maverick X3; Jeremías González Ferioli / Pedro Rinaldi - BRP Can Am Maverick XRS; Juan Manuel Silva / Xavier Flick (FRA) - BRP Can Am Maverick X3; Sebastián Guayasamin (ECU) / Ricardo Torlaschi - BRP Can Am Maverick XRS; Ramón Nuñez / Mauro Lipez - BRP Can Am Maverick X3; Shinsuke Umeda (JPN) / Facundo Jatón - Polaris Pro R.