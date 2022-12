Copa Davis: Argentina con bajas ante Finlandia

El seleccionado de tenis masculino de la Argentina visitará en febrero próximo a Finlandia en los Qualifiers de la Copa Davis con un equipo que no incluirá a Diego Schwartzman ni al doblista Horacio Zeballos, dos bajas importantes, y que presentará posiblemente a dos debutantes, Pedro Cachín y Tomás Etcheverry, trascendió ayer.

Según le adelantó a Télam una fuente cercana al capitán argentino Guillermo "Mago" Coria, el "Peque" Schwartzman, 25 del ranking mundial de la ATP, adelantó que no jugará la serie del 4 y 5 de febrero en la ciudad finlandesa de Espoo, en la costa sur del país, a unos 25 minutos en auto de la capital Helsinki.En tanto, desde el entorno de Zeballos también adelantaron que el marplatense, 14 del mundo en dobles, tampoco irá a competir sobre superficie rápida y bajo techo durante esa época del año en que se juega la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.

Si bien Coria tiene plazo hasta el 6 de enero para entregar la lista oficial de los que jugarán la eliminatoria, se estima que lo hará durante esta semana ya que los tenistas desean tener definida su logística en el inicio de 2023, siendo además que Finlandia reveló su formación el 16 de diciembre pasado.

En ese contexto, Coria deberá hacer "magia" para seducir a los tenistas que le faltan para completar la formación teniendo en cuenta que en los primeros días de febrero estarán enfocados en la gira sobre polvo de ladrillo por Sudamérica, que incluye el Córdoba Open y el Argentina Open en esas semanas. Según confió a Télam alguien cercano al capitán, el "Peque" Schwartzman y Zeballos adelantaron su negativa a jugar la serie, mientras que el promisorio Sebastián Báez (43), quien debutó en la Davis en marzo de este año en la serie que Argentina le ganó a la República Checa en Buenos Aires, tampoco irá a Finlandia.

En el caso puntual del tenista nacido en San Martín hace 21 años, la decisión de no jugar la Davis fue evaluada y charlada entre Coria y el coach del jugador, Sebastián Gutiérrez, y se tuvo en cuenta que no está en las mejores condiciones para representar al país debido a que necesita recuperar su confianza, algo que espera lograr en la gira sobre polvo de ladrillo. De todas maneras, de haber sido imprescindible su presencia, Báez hubiera aceptado la citación al equipo de Copa Davis.

De manera que los disponibles son Francisco Cerúndolo (30), quien debutó este año en las Finales jugadas en Bologna, Pedro Cachín (57), Federico Coria (75) Tomás Martín Etcheverry (79), y también los doblistas Andrés Molteni (48) y Máximo González (45). En el caso de Cachín, nacido en la ciudad cordobesa de Bell Ville hace 27 años, ya fue contactado por el cuerpo técnico de Coria hace un par de semanas y si es citado aceptará sumarse el equipo, en el que sería su debut, lo mismo si es convocado el platense Etcheverry.

Finlandia, por su parte, confirmó hace 11 días a los cinco jugadores que integrarán el equipo que recibirá a los argentinos en los Qualifiers que clasificarán a 12 países para las Finales. En ese sentido, la Federación Finlandesa de Tenis (FFT) anunció que el capitán Jarkko Nieminen eligió a Emil Ruusuvuori, ubicado en el puesto 40 del ranking mundial de la ATP, Otto Virtanen (176), Eero Vasa (1069), Patrik Niklas-Salminen (1202) y el doblista Harri Heliovaara, 11 del mundo en dobles. La serie se llevará a cabo en el estadio Espoo Metro Areena, con una capacidad para 6.982 personas para partidos de hockey sobre hielo que es su uso más habitual.